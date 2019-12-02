ال BTC يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط ودعم 7K في خطر

يكافح سعر ال BTC البيتكوين لعقد دعمين مهمين بالقرب من 7200 مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يواصل السعر انخفاضه إلى ما دون مستويات الدعم 7200 دولار و 7000 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7390 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج إعادة النظر في منطقة الدعم 6500 دولار بمجرد أن يستقر دون دعم 7000 دولار.

يواجه سعر البيتكوين جولة جديدة من البيع دون مستوى 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يحول BTC عمليات البيع على ارتفاعات بالقرب من منطقة المقاومة 7400 دولار.

تحليل سعر ال BTC البيتكوين

بعد انتعاش لطيف فوق مستوى المقاومة 7500 دولار ، كافح سعر عملة البيتكوين لكسب قوة فوق مستوى 7700 دولار و 7800 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تداول سعر BTC مرتفعا عند 7874 دولار وبدأ مؤخرا انخفاض جديد.

لقد كسر مستوى الدعم عند 7630 دولار و 7500 دولار للدخول إلى منطقة هبوطية. علاوة على ذلك ، كان هناك كسر أدنى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 % للموجة الصعودية من أدنى سعر له في 6857 دولار إلى 7887 دولار.

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يتداول السعر الآن دون مستوى الدعم 7400 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 7200 دولار. حاليًا ، يبدو أن عملة البيتكوين على وشك التداول دون مستوى تصحيح فيب 61.8% للموجة الصعودية من أدنى مستوى تأرجح عند 6857 دولار إلى ارتفاع 8787 دولار.

إذا كان هناك كسر هبوطي دون منطقة الدعم البالغة 7200 دولار ، فقد يعود السعر إلى منطقة الدعم البالغة 7000 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، يوجد دعم متوسط ​​بالقرب من مستوى تصحيح فيب 76.4% للموجة الصعودية من القاع البالغ 6857 إلى 7887 دولار.

اذا وصل السعر الى ما دون مستوى الدعم البالغ 7000 دولار ، فهناك خطر حدوث انخفاض حاد. في السيناريو المذكور ، قد يعيد السعر النظر في منطقة الدعم البالغة 6500 دولار على المدى القريب.

على الجانب العلوي ، هناك مقاومة رئيسية تتشكل بالقرب من مستوى 7400 دولار. علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7390 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

لذلك ، هناك حاجة لكسر واضح فوق مستوى المقاومة 7400 دولار لزيادة جديدة. علاوة على ذلك ، تقع المقاومة الفورية التالية بالقرب من مستوى 7500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يقع سعر البيتكوين تحت ضغط كبير دون مستوى 7400 دولار ويبدو أنه يمكن أن يستمر في الانخفاض نحو 7000 دولار أو حتى 6800 دولار.