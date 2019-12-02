باينانس تضيف أربعة أزواج تداول للروبل الروسي

تام شمس - الاثنين 2 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - أدرجت بورصة العملات المشفرة الرئيسية "باينانس" أربعة أزواج تداول للروبل الروسي، وفقا لإعلان يوم ٢ ديسمبر.

وتشمل أزواج التداول الأولى التي تحتوي على الروبل باينانس كوين (BNB) وبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل. وقد علق الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ تشاو" على التطور في تغريدة أرسلت في نفس اليوم.

تأتي إضافة باينانس لأزواج التداول بعد إدخال تداول الروبل على المنصة في أواخر أكتوبر عندما أعلن تشاو أنه يمكن للمستخدمين إيداع وسحب الأموال الورقية بالروبل.

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كما أشاد تشاو سابقًا بمكانة روسيا باعتبارها ولاية قضائية مهمة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، حيث أظهر تقديره لثروات مواهب علوم الكمبيوتر في روسيا، وذهب إلى حد وصف الرئيس فلاديمير بوتين بأنه الشخص الأكثر نفوذًا في مجال بلوكتشين.

إضافات جديدة

يعد دعم الروبل وأزواج التداول هو الأحدث في سلسلة من الميزات والأصول الجديدة التي تمت إضافتها إلى المنصة خلال الأشهر القليلة الماضية. ففي نوفمبر وحده، أضاف باينانس دعمًا لليرة التركية وأصبحت أيضًا أول بورصة لإضافة بوابة العملات الورقية التي طورها مشغل العملة المستقرة "باكسوس".

وفي أواخر أكتوبر، أطلقت البورصة أيضًا دعمًا للنييرا النيجيرية. ووفقًا لكوين ماركت كاب فقد شهدت العملة ما يزيد قليلًا عن ٤٣٠٠٠ دولار في حجم التداول مقابل بيتكوين وحوالي ٢٥٠٠٠ دولار مقابل عملة دولار باينانس (BUSD) المستقرة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.