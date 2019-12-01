مايكروسوفت تخطط لتحويل سلسلة الألعاب الروائية من الثمانينيات إلى لعبة بطاقات على بلوكتشين

تام شمس - الأحد 1 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - تقوم كل من مايكروسوفت، وشركة لتطوير الألعاب الكبرى "إيدوس" وشركة فابلد لاندز، بإعداد لعبة بطاقات على بلوكتشين استنادًا إلى الألعاب الروائية الأكثر مبيعًا في الثمانينات.

ووفقًا لنشرة صحفية نُشرت يوم ١ ديسمبر، ستستند لعبة الورق الجديدة إلى الكتاب الأكثر مبيعًا في الثمانينيات من القرن الماضي والذي يحمل عنوان "ذا واي أوف تايجر"، والذي كتبه جيمي تومسون ومارك سميث.

وسيكون عنوان اللعبة هو "أرينا أوف ديث" أو ساحة الموت، وسيخوض لاعبوها في معارك بطاقات ذات طابع خيالي مع ميزات من سلسلة الألعاب الروائية الأصلية.

ضمان ملكية البطاقة

تومسون هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة فابلد لاندز وقرر استخدام تقنية بلوكتشين لأنه يعتقد أنها تناسب ما يحاول تحقيقه أفضل من لعبة فيديو تقليدية. حيث قال:

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"كنا نعيد إطلاق السلسلة في شكل لعبة كمبيوتر ولكن هذه التكنولوجيا الجديدة (بلوكتشين)، أصبحت أكثر منطقية. تخيل لعب Magic the Gathering ولكن مع العلم أنك تمتلك بطاقة هي حقًا ملك لك. أو إذا قلنا أن هناك ١٠٠ إصدار فقط من عنصر أو مهارة، فأنت تعلم حقًا أن هناك ١٠٠ إصدار فقط.

وتخطط الشركة لاستخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) على سلسلة فيتشين - التي ارتبطت بالمؤسسات وإدارة سلسلة التوريد - لضمان ملكية الأصول داخل اللعبة.

حيث يقول تومسون: "ستسمح فيتشين بإنشاء بطاقات وعناصر في اللعبة" دون الاضطرار إلى التعامل مع جميع الأمور المتعلقة العملات المشفرة".