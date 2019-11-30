شرح سهل و مبسط ل ما هو تيثر Tether او USDT

تحول تيثر Tether الدولار إلى عملة رقمية مشفرة، لتثبيت أو ربط القيمة بسعر العملات الوطنية مثل الدولار الأمريكي. 100٪ مدعومة تُدعم تيثر Tether دائما بنظام 1 مقابل 1، من العملة التقليدية المتوفرة في احتياطياتها. هكذا تعادل 1 USD₮ دوما دولارا أمريكيا واحدا. شفافة يتم نشر الأرصدة الاحتياطية يوميا وتخضع لمراجعة متكررة. هكذا تتطابق جميع الأرصدة المتداولة دائما مع الاحتياطيات. خاضعة و متأسسة لتكنولوجيا البلوكشين تم إنشاء منصة تيثر Tether على أساس تكنولوجيا البلوكشين المفتوحة، مستفيدة من الأمن والشفافية التي تقدمها هذه التكنولوجيا. Advertisements تقدم التكامل على نطاق واسع آمنة تتيح تقنية البلوكشين التي توفرها شركة تيثر Tether او USDT الحماية من الطراز العالمي في الوقت الذي تستوفي فيه معايير وأنظمة الامتثال الدولية.

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