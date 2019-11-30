الابتعاد عن صناعة التشفير اقرب الى الابتعاد عن امازون سنة 2003

ليس هناك شك في أن صناعة التشفير لم تكن كما توقعها الجميع خلال الأشهر الأخيرة او ان صح التعبير منذ نهاية سنة 2017، ليأتي شهر يونيو بالمفاجأة بعد ركود دام 14 شهرا تقريبا ليعود سوق التشفير الى ما كان عليه تقريبا ولكم مع الاكثير من الاختلافات التي قد تغير مسار صناعة التشفير في المستقبل.

منذ وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى في يونيو ، انهارت عملة البيتكوين BTC في الاشهر الاخيرة بأكثر من 40%، حيث انخفضت من 14000 دولار إلى 7800 دولار. الانهيار الاخير في اسعار العملات المشفرة كان سببه استسلام المستثمرين والمشاركين الآخرين في الصناعة، بعد الاخبار السلبية الاخيرة المتراكة عن صناعة التشفير، و ايضا لأنهم يعتقدون أن تقلبات سعر ال Bitcoin يمثل علامة على أن مستقبل blockchain والعملات المشفرة لا يزال في حالة من الفوضى.

ومع ذلك ، يعتقد شريك سابق في Indus Capital و Goldman Sachs ، أن خيبة الامل و الشعور باليأس في صناعة التشفير أمر غير مدروس و امر غير مقبول في اسواق المال، و يضيف ان الابتعاد عن صناعة التشفير اقرب الى بيع اسهم امازون سنة 2003 “يشبه بيع او التخلي عن شركات الإنترنت الناشئة مثل Amazon و Alibaba و الكثير من الشركات التي كانت ناشئة في الفترة ما بين 2000-2003”.

لا تبتعد عن صناعة التشفير الان

صناعة التشفير لا تزال في مهدها، و هي صناعة تواجه نظام اقتصادي عريق تتحكم فيه الرأس المالية التي تنظر الى مصالحها و مصالح اجيالها المقبلة، و ستدافع تلك الرأس مالية بكل ما تملك للدفاع عن مصالحها دائما، و كما كان الدخيل مركزي هو تحت سيطرتها، اما عن صناعة التشفير فهي صناعة لامركزية انت بمفهوم جديد مال جديد و اقتصاد جديد، “ما ينفع الناس هو الذي سيسيطر”.

البلوكشين الان تغزو العالم مفوائد و امتيازات لم تكن من قبل، و الشركات الكبرى التي تطمح الى تطوير اعمالها من اجل خدمة البشرية تعي بذلك و تقوم بظبط بنيتها من اجل ذلك.

Advertisements

االعملات المشفرة، هي عملات يتم تداولها، برغبة كاملة من المتداولين، وليس كل من دخل المجال خرج مليونيرا و العكس، العديد منهم اصبحو اغنياء بسبب العملات المشفرة و لكن بدراية كاملة بمخاطر الصناعة.

هل صناعة التشفير ستنتهي

الجواب يكمن في دراسة تاريخ الشركات التكنولوجية الحالية العملاقة، لمعرفة كيف لأي شيئ جديد في العالم يكون محط شك كبير في بدايته عند اول إنهيار تواجهه تلك الصناعة.

من يدري قد تموت صناعة التشفير الحالية و تأتي صناعة تشفير اخرى تبني اساسها المتين على انقاض الجيل الحالي من الصناعة.