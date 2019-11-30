بحث: تاريخ تسوية العقود الآجلة لبيتكوين يشير إلى ارتفاع بنسبة ٤٪

تام شمس - السبت 30 نوفمبر 2019 12:52 مساءً - من المحتمل إحصائيًا أن ترتفع بيتكوين (BTC) خلال الأسبوع القادم حيث يأتي حدث انتهاء العقود الآجلة الجديد ويذهب، وفقًا للبيانات الجديدة.

وحسبما جمعه المحلل لوك مارتن يوم ٢٥ نوفمبر، تظهر الأرقام التي توضح أداء سعر بيتكوين قبل وبعد كل انتهاء الصلاحية أن المستويات الإجمالية الأعلى تحدث بعد ذلك.

البيانات: بيتكوين سترتفع الأسبوع المقبل

استخدم مارتن العقود الآجلة الشهرية لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية كأساس. ومن بين العقود الآجلة الأولى التي وصلت إلى السوق في ديسمبر ٢٠١٧، جذبت تواريخ التسوية - التي كان يوم الجمعة واحدًا منها - الاهتمام بالفعل كقوة لتحرك السعر.

تحركات أسعار بيتكوين حول تواريخ تسوية العقود الآجلة. المصدر: لوك مارتن على تويتر

ولخص أن "الدروس المستفادة: بصورة عامة تتم تجربة ضغط البيع قبلها وعائدات إيجابية بعدها".

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ووفقًا للحسابات، فإن تعويضات العقود الآجلة يؤدي إلى عائد إيجابي في الأسبوع التالي - ٧٣٪ من الوقت.

وهناك استثناءات ملحوظة، مثل ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - قبل أسبوع، انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار ١,١٪، بينما بعد تسوية العقود الآجلة، انخفض الزوج بأكثر من ١٨٪.

وفي المتوسط ​​، كما يقول مارتن، فإن عائدات ما بعد التسوية كانت إيجابية في الأسبوع التالي بنسبة ٢,٩٪. والأسبوع الذي تلا ذلك كان أفضل، مع زيادة ٣,٩٪ في المتوسط.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأسبوع الذي يسبق كل حدث يشهد خسائر متوسطة تبلغ ٢,٤٪. وحتى الآن، كان أداء الأسبوع الماضي أسوأ من المعتاد عند ٥,١٪، لكن أسبوع التسوية حقق بالمقابل مكاسب بنسبة ٧,٧٪.

ومنذ يوم الجمعة، ارتفعت اقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية بحوالي ٢٪ بسعر ثابت بلغ ٧٨٠٠ دولار، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن الشركة.