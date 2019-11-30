آي بي إم تقدم براءة اختراع بلوكتشين لمكافحة سرقة الطرود بواسطة طائرة بدون طيار

تام شمس - السبت 30 نوفمبر 2019 02:51 صباحاً - قدمت آي بي إم طلبًا للحصول على براءة اختراع لنظام يستخدم تقنية بلوكتشين لمنع سرقة الطرود الممكّنة بالطائرات بدون طيار.

ووفقًا لملف نشر من قبل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) يوم ١٢ نوفمبر، ستقوم آي بي إم بتتبع ارتفاع الطائرات بدون طيار باستخدام مقياس الارتفاع الخاص بإنترنت الأشياء (IoT)، بينما تقوم باستمرار بتحميل تلك البيانات على منصة بلوكتشين آمنة.

قد تكون الطائرات بدون طيار أداة مثالية للسارق

قد يصبح من الطبيعي بالنسبة للطائرات بدون طيار أن تستخدم لسرقة الطرود في المستقبل. والفكرة هي أن الطرود سيتم تجهيزها بمستشعر الارتفاع الذي تم ضبطه لتشغيل إنذار إذا تم قياس تغيير كبير في الارتفاع خارج المعايير المحددة مسبقًا. وبمجرد تشغيل الإنذار، يقوم جهاز إنترنت الأشياء الذي يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بتمرير بيانات الموقع الدقيقة إلى وحدة التتبع. ويشبه الأمر إعطاء طرود أمازون الخاصة بك طريقة للاتصال بـ SOS عندما يحدث خطأ ما في الطريق إلى منزلك.

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وتصف براءة اختراع آي بي إم طريقة تسليم غير مراقبة للطرود يمكن أن تترك العناصر عرضة للسرقة والسلوكيات المدمرة الأخرى بعد تسليم الطرود وقبل استلامها. وتتابع البراءة:

"إن التقاء الزيادة في استخدام الطائرات بدون طيار والزيادة في التسوق عبر الإنترنت يوفر وضعًا يمكن فيه استخدام طائرة بدون طيار بقصد شرير لأخذ طرد مجهول الهوية بشكل مجهول بعد انتهاء الولادة."

براءة اختراع بلوكتشين لمعالجة الخصوصية والأمن المخاوف حول الطائرات بدون طيار

قدمت آي بي إم براءة اختراع ذات صلة في سبتمبر لنظام يستخدم تكنولوجيا بلوكتشين لمعالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان فيما يتعلق بالمركبات الجوية غير المأهولة، والمعروفة أكثر باسم الطائرات بدون طيار. وقد اقترح الطلب أن بلوكتشين يمكن أن توفر تقنيات فعالة لإدارة البيانات المتعلقة بالطائرات بدون طيار، لا سيما عندما يعتبر مستوى المخاطر الأمنية مرتفعًا نسبيًا.