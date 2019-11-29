شركة الاستثمارات الكندية آي كيو ثري تنشر طلبًا لصندوق بيتكوين

تام شمس - الجمعة 29 نوفمبر 2019 05:49 مساءً - يأمل مدير صندوق الاستثمار الكندي ثري آي كيو أن يجذب المستثمرين الأفراد الكنديين من خلال صندوق بيتكوين (BTC) الخاضع للتداول العام.

ففي بيان صحفي صدر يوم ٢٨ نوفمبر، أعلنت شركة ثري آي كيو أنها قد قدمت نشرة معلومات أولية لصندوق بيتكوين النهائي، والذي من المتوقع أن يكون متاحًا في بورصة تورونتو للأوراق المالية في وقت لاحق من هذا العام. حيث قال فريد باي الرئيس التنفيذي لشركة ثري آي كيو لكوينتيليغراف:

"نتوقع أن نُدرج في بورصة تورونتو في أواخر ديسمبر أو أوائل يناير. وكجزء من خطواتنا التالية، نأمل في إشراك البنوك الكبرى في كندا. كما نأمل أن ينضم اثنان أو ثلاثة من أكبر البنوك في كندا، وتحديدًا تلك التي تريد أن تقود في مجال التكنولوجيا الفائقة، إلى مجموعة النقابة". Advertisements

وقد كشفت الشركة التي تتخذ من تورونتو مقرًا لها أن شركة ثري آي كيو قد قدمت نشرة إصدار لصندوق بيتكوين فيما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي لوحدات الفئة A والفئة F بمبلغ ١٠ دولارات لكل منهما.

وأضاف فاي، الذي كان يشغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول في فيديليتي إنفستمنت كندا، أن مستثمري التجزئة أبدوا حماسة كبيرة لصندوق بيتكوين من ثري آي كيو، لأن الاستثمارات ستكون مؤهلة أيضًا لخطط ادخار التقاعد المسجلة في كندا وحسابات التوفير المعفاة من الضرائب.

شركة ثري آي كيو تطعن في قرار سلبي من هيئة تنظيم الأسواق الكندية

في فبراير، حكمت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو ضد اقتراح ثري آي كيو لإطلاق صندوق بيتكوين المنظم. ومع ذلك فقد استأنفت الشركة القرار وفازت في نهاية المطاف بموافقة منظم السوق في كندا لإطلاق الصندوق.