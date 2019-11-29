روسيا تفكر في فرض حظر على استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع

تام شمس - الجمعة 29 نوفمبر 2019 05:49 مساءً -

يزعم أن روسيا تعد حظرًا على استخدام العملات المشفرة لدفع ثمن السلع والخدمات.

ويشير تقرير صادر عن إزفستيا يوم ٢٩ نوفمبر إلى عدة مصادر يزعم أنها على دراية بالمناقشات الجارية في البنك المركزي في البلاد، والمنظم المالي ووزارة المالية لدعم الحظر.

التدابير القانونية لم تؤكد بعد رسميًا

في الوقت الحالي، يمكن استخدام العملات المشفرة في التجارة الإلكترونية، ويوافق العديد من أصحاب الأعمال الحرة الروس، بمن فيهم المبرمجون والمصممون وكتاب النسخ، على استلام رواتبهم في بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) حسبما صرح فلاديسلاف أنتونوف لإزفستيا.

كما أشار أنتونوف، المحلل في مركز المعلومات والتحليل في ألباري، إلى أنه على الرغم من أنه غير مسموح به رسميًا، فإن العملات المشفرة تستخدم غالبًا لشراء مجموعة من السلع والخدمات ؛ بما في ذلك التذاكر وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية أو استئجار شقة أو حجز فندق.

وإذا كانت مصادر ازفستيا صحيحة، فإن المنظمين الروس يعتقدون أن الحظر ضروري لمنع استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، مشيرين إلى مخاوفهم بشأن الجريمة.

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كما يشير التقرير إلى تعليقات من أليكسي ياكوفليف، نائب رئيس قسم التنظيم المصرفي بوزارة المالية، والذي ورد أنه أعاد تأكيدها في مؤتمر عُقد مؤخرًا حول اقتصاديات العملات المشفرة، "لا نرى أي أساس لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع."

ولم تؤكد إدارة الصحافة بالبنك المركزي رسميًا صياغة مشروع قانون رسمي، لكنها أكدت أن العملات المشفرة الخاصة لا يمكن مساواتها بعملة ورقية ولا يمكن اعتبارها وسيلة مشروعة لدفع ثمن المشتريات:

"إذا تم اتخاذ قرار بحظر العملات المشفرة كوسيلة للدفع على مستوى التشريع، فإننا نعتبر أنه من المناسب دعم هذا الموقف."

القانون سيعزز "سوقًا رمادية"

يدعي التقرير أن مجتمع العملات المشفرة الروسي يستعد لتشديد محتمل للقيود، مع انتشار الشائعات التي تفيد بأن العقوبات الجنائية يمكن أن تحمل مدة تتراوح بين ٥ و٨ سنوات.

وبسبب صعوبات التنفيذ، يقال إن بعض ممثلي الصناعة يعتقدون أن الحظر سوف يقتصر على سلسلة من "حالات التوضيح" التي تهدف إلى إثناء الجمهور عن انتهاك القانون.

كما حذرت أنتونينا ليفاشينكو، رئيسة مركز روسيا و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في RANEPA، من أن مشروع القانون قد يشجع تطوير سوق رمادية، خارج إشراف المنظمين.