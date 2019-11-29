بولونيكس "تستحوذ" على أكبر بورصة غير مركزية بشبكة ترون

تام شمس - الجمعة 29 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - تتحكم بورصة العملات المشفر بولونيكس الآن في أكبر بورصة غير مركزية (DEX) على شبكة بلوكتشين ترون (TRX)، وفقًا لتقارير رسمية.

حيث أكد جستين صن، الرئيس التنفيذي لترون يوم ٢٩ نوفمبر، أن بولونيكس ستقوم الآن بتشغيل TRX Market تحت الاسم الجديد "Poloni DEX".

بولونيكس 'تستحوذ' بورصة لامركزية

تأتي هذه الخطوة بعد شهر من انفصال بولونيكس نفسها عن سيركل لتشكيل بورصة جديدة تعالج المشاكل التنظيمية في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصن، فإن بولونيكس "استحوذت" على TRX Market، بينما يظل مجهولًا ما الذي تغير وأي قيمة مالية نتجت عن الصفقة.

"للحفاظ على تطوير TRXMarket على المدى الطويل، وافق الفريق على عرض استحواذ من بولونيكس وسوف يعيد تسميتها إلى الاسم الجديد Poloni DEX لتصبح بورصة غير مركزية تحت إدارة بولونيكس. كما قد تغير الموقع الرسمي الآن إلى بولونيكس.أورغ، حسبما أوضح منشور مدونة مصاحب من بولونيكس صدر يوم ٢٧ نوفمبر.

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تعمل TRX Market كبورصة غير خاضعة للحراسة ولا تتطلب من المستخدمين تخزين الأموال في محفظة مركزية.

ترون تتفاعل لفترة وجيزة

مع ذلك، يبدو أن صياغة صن قد أربكت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. حيث سأل ماتي غرينسبان، كبير محللي السوق في منصة التداول إيتورو الزميلة، صن عن الطريقة التي يمكن بها وضع كيان غير مركزي تحت سيطرة كيان آخر.

وفي الوقت نفسه وعدت بولونيكس بآثار مفيدة طويلة الأجل لترون نتيجة للاستحواذ.

"لا بد أن يكون هذا الاستحواذ خطوة مهمة للغاية لنظام ترون البيئي، مما يشير إلى ثقة قطاع البورصات والاعتراف به."

واعتبارا من وقت كتابة المقالة، انخفض زوج ترون مقابل الدولار عن دعمه المتواضع بعد الإعلان، متخليًا عن حوالي ٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.