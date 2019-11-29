انطلاق بوابة دفع كاردانو للتجار رسميًا

تام شمس - الجمعة 29 نوفمبر 2019 09:52 صباحاً - أطلقت مؤسسة كاردانو، وهي الشركة التي تقف وراء العملة في المرتبة ١٢ بين أعلى العملات المشفرة "كاردانو" (ADA)، أداباي، وهي بوابة دفع كرادنو للتجار.

وقد أعلنت الشركة يوم ٢٧ نوفمبر عن أن هذا الحل، الذي طورته مؤسسة كاردانو ومنصة كوتي للتكنولوجيا المالية على مستوى المؤسسات، يسمح للتجار بقبول مدفوعات كاردانو بتسوية "فورية" في ٣٥ عملة ورقية مباشرة في حساباتهم المصرفية.

تم الإعلان عن بوابة الدفع لأول مرة في أكتوبر ٢٠١٩

أعلنت مؤسسة كاردانو وكوتي أولًا عن خططهما لبوابة الدفع ADA يوم ٢٣ أكتوبر. ويزعم الآن أن حل الدفع متاح ليتم دمجه مباشرة في موقع التاجر، إما باستخدام زر أداباي أو نظام نقاط البيع القائم على رمز الاستجابة السريعة وفقًا للإعلان.

ومع هدف يتمثل في تمكين التجار من إدارة المعاملات في الوقت الفعلي في كاردانو، تستخدم البوابة حل الدفع الشامل (UPS) من كوتي لتوسيع حالة الاستخدام الإضافية للتوكن. ومن المتوقع أن تجمع أداة الدفع بين "جميع أنظمة الدعم الحالية لمعالجات الدفع التقليدية والقيمة المضافة للأصول الرقمية"، حسبما أعلن سابقًا.

وبعد الأخبار، ارتفع مؤشر كردانو بنحو ٠,٢٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتداول عند ٠,٠٣٩ دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

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مخطط كردانو على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

البوابات القائمة على العملات المشفرة للتجار

تقوم عدد من الشركات في جميع أنحاء العالم بتطوير بوابات تتيح للتجار تلقي مدفوعات بالعملات المشفرة.

ففي منتصف شهر نوفمبر، عقدت شركة إنجينيكو الفرنسية للدفع شراكة مع شركة بوندي إكس الناشئة للعملات المشفرة التي مقرها سنغافورة لتمكين عملائها من تلقي المدفوعات بالعملات المشفرة باستخدام الهواتف الذكية.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، مكّن تطبيق ساتانغ التايلاندي مستخدميه الذين يبلغ عددهم أكثر من ٥٠ مليونًا من تلقي عملة زي كوين المشفرة التي تركز على الخصوصية عبر نظام رمز الاستجابة السريعة التايلاندي.