شرح سهل و مبسط ل ما هي الكتلة Block في نظام البلوكشين و العملة المشفرة

في هذا الموضوع سنشرح بشرح سهل و مبسط ل ما هي الكتلة Block في نظام البلوكشين و العملة المشفرة فالكتل Blocks هي الملفات حيث يتم تسجيل البيانات المتعلقة بشبكة البيتكوين Bitcoin او اي شبكة بلوكشين بشكل دائم. تسجل الكتلة Block بعض أو كل معاملات البلوكشين “بلوكشين البيتكوين على سبيل المثال” الأخيرة التي لم تسجل بعد مع الكتل السابقة التي تك تأكيدها.

الكتلة Block مثل صفحة من دفتر السجلات. في كل مرة تصل الكتلة الى الحجم المطلوب، فإنها تعطي الطريق إلى كتلة التالية في بلوكشين. وبالتالي، فإن الكتلة block عبارة عن مخزن دائم للسجلات لا يمكن تعديله أو إزالته.

الكتلة Block و البلوكشين

تشهد شبكة البيتكوين و شبكات البلوكشين قدرا كبيرا من المعاملات. فالحفاظ على سجل المعاملات يساعد المستخدمين على تتبع كل المعاملات على البلوكشين لأي محفظة على تلك البلوكشين من نشأتها بمعنى أصح يمكن تتبع معالملات البلوكشين من أول معامة و الى الان و المعاملات المستقبلية، كل المعاملات الخالية يتم تسجيلها ملف محدود السعلة من المعملات وذلك الملف تو تلك المعاملات يتم تشفيرها و على المعدينين حل تشفير تلك الكتلة من اجل التأكد من أن كل المعاملات على تلك الكلتلة صالحة و غير مفبركة بنائا على سجل الكتل الاخرى المكونة للبلوكشين، و اي معدن بقوة حاسوبية معينة تتطلبها تلك الكتلة لحل تشفيرها يحصل على مكافئة بعملة تلك البلوكشين و المبرمجة ايضا داخل كود تلك البلوكشين.

السجلات البنكية و البلوكشين

على سبيل المقارنة، دعونا نقارن المعاملات المصرفية العادية بالمعاملات عبر البلوكشين (بلوكشين البيتكوين مثلا). البلوكشين مثل السجل البنكي للمعاملات المصرفية لزبنائها. الكتلة Block يمكن ان نشرحها بانها صفحة من سجل تلك المعاملات او جزء من تلك صفحة … (حتى يصل البلوك الى عدد المعاملات).

عندما نسحب المال من الصراف الالي ATM، المعاملة تتم على ما هو مسجل في الحسابات السابقة، و الصراف الالي يقوم بتوثيق و الموافقة على المعاملة بنائا على هو مسجل في تلك الحسابات، فبعد ان تتم المعاملة تكون قد تسجلت في السجل البنكي كتوقيع على نجاح المعاملة، فهكذا يكون البلوك مرتبط ببلوك اخر في سجل الحسابات و الذي نسميها البلوكشين (سلسلة الكتل) …

الكتلة Block

الكتلة Block تمثل “الحاضر” وتحتوي على معلومات حول ماضيها و تأسس لمستقبل الكتل القادمة. في كل مرة تكتمل الكتلة Block تصبح جزءا من الماضي وتفسح المجال لكتلة جديدة في بلوكشين. إن الكتلة المكتملة هي سجل دائم للمعاملات في الماضي ويتم تسجيل المعاملات الجديدة في كتل جديدة. وبهذه الطريقة يعمل النظام بأكمله في البلوكشين بشكل دائم. فالكتلة بها سجلات بعض أو جميع المعاملات الأخيرة، مع معلوات عن السجلات السابقة في البلوكشين.

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لكل كتلة مشكل رياضي معقد و مشفر، يجب ان يتم حله من طرف المعدنون Miners المشاركون في شبكة البلوكشين لكل عملة من العملات (البيتكوين مثالا) بحواسيبهم التي تختلف قواتها الحاسوبية، تلك القوة نسميها (HashPower) في مجال البلوكشين و العملة المشفرة.

عملية حل المشكل الرياضي للبلوك تكون تنافسية بين المعدنين بحواسيبهم (مثل معدات المنقب عن الذهب). المنافسة تعد تسابق لحل المشكل الرياضي للكتلة من اجل توثيق صلاحية المعاملات في الكتلة، فحل مشكل الكثلة او جزء من المشكل يولد عملة البلوكشين (البيتكوين) التي تعتبر اجر على العمل في توثيق المعاملات.

فعندما يحل المعدن المشكل، يتم تقاسم الاجر مع كل المشاركين في حل المشكل. في كل مرة المعدن يحل مشكلة الكتلة Block، اجره يكون 12.5 بيتكوين. و تلك القيمة تدخل مع عدد البيتكوين التي تم تعدينها.

السجل الأول في الكتلة التالية هي الصفقة التي يتم منحها للمعدن (الذي أكمل الكتلة السابقة) الذي حل المشكل الرياضي. في كل مرة يتم حل الكتلة Block تزداد صعوبة حل المشاكل الرياضية للكتل القادمة و هو تنظيم في عدد العملات المشفرة التي تكون محدودة في البلوكشين. فالكتلة لا يمكن ربطها بسلسلة الكتل الأخرى بدون حل للمشكلها الرياضي، الذي غالبا يسغرق في المتوسط 10 دقائق لحله بالنسبة لبلوكشين البيتكوين، و هذا يعني انه كل 10 دقائق يضاف الى القيمة المتداولة في البيتكوين 12.5 بيتكوين.