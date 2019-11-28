اجمالي العملات المشفرة سحق مستوى المقاومة : تحليل اسعار BNB ،BCH ،LTC ،EOS

كسر اجمالي العملات المشفرة منطقة مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 188 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين أكثر من 5% وكسر منطقة المقاومة 7400 دولار.

يرتفع سعر LTC ببطء نحو مستويات المقاومة 48.50 و 49.20 دولار.

سعر BCH يرتفع وتمكن من الصعود فوق منطقة المقاومة 220 دولار.

يتداول سعر EOS الآن بشكل جيد فوق 2.5 دولار وقد يختبر قريبًا 2.85 دولار.

عادت عملة BNB إلى ما فوق 16.00 دولار وقد تستمر في الارتفاع فوق 16.50 دولار.

يكتسب ال Bitcoin و اجمالي العملات المشفرة زخمًا صعوديًا. العديد من العملات البديلة مثل Ethereum ، عملة Binance ،Ripple ، Litecoin ، BCH ، EOS ، TRX ، و ADA يتعافون أعلى.

تحليل سعر البيتكوين كاش

بعد حركة صعودية جيدة ، استقر سعر البيتكوين كاش فوق مستوى 200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، كسر سعر BCH منطقة المقاومة 210 دولار ويقع تداولها الآن بالقرب من مستوى 220 دولار. إذا كسر مستوى المقاومة 225 دولار ، فهناك فرص لارتفاع قوي على المدى القريب.

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إذا كان هناك تصحيح هبوطي ، فقد يوفر مستوى 210 دولار الدعم. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من 200 دولار ، والذي دونه يمكن أن يستأنف السعر انخفاضه.

تحليل عملة Binance و عملة Litecoin و سعر EOS

وجد سعر عملة BNB دعمًا فوق مستوى 15 دولار وبدأ مؤخرًا الانتعاش اللائق. يتداول سعر BNB الآن فوق مستوى المقاومة 16 دولار وقد يستمر في الارتفاع. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 16.5 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يختبر السعر حاجز 17.20 دولار.

يحتفظ سعر Litecoin بمنطقة دعم 45.50 دولار ويتعافى ببطء. يتم تداول سعر LTC الآن فوق مستوى 47.00 دولار ، لكنه لا يزال يتداول أدنى من مستويات المقاومة 48.50 دولار و 50.00 دولار. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من 45.50 دولار و 44.50 دولار.

ارتفع سعر EOS بأكثر من 3% ويتداول الآن أعلى بكثير من مستويات 2.5 دولار و 2.6 دولار. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 2.720 دولار ، وفوق ذلك قد يواجه السعر عقبة قوية بالقرب من مستوى المقاومة 2.850 دولار. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي الآن بالقرب من مستوى 2.5 دولار.

بالنظر إلى اجمالي العملات المشفرة على الرسم البياني للساعة ، كان هناك اختراق فوق المقاومة الرئيسية عند 190 مليار دولار وخط الاتجاه الهبوطي. فتحت الأبواب لمزيد من التقلبات فوق 195 مليار دولار. ومع ذلك ، يحتاج الحد الأقصى ل سوق التشفير إلى الارتفاع فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 200 مليار دولار لمواصلة الارتفاع.

بشكل عام ، هناك فرص لمزيد من التقلبات في سعر ال Bitcoin و Ethereum و EOS و Litecoin و Ripple و ADA و BCH و XLM و BNB و TRX و XMR وغيرها من العملات البديلة على المدى القريب.