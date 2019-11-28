ال Bitcoin يظهر علامات انعكاس مهمة نحو 8 آلاف دولار

حتى الآن يتعافى سعر ال Bitcoin ويكسر مؤخرًا المقاومة الرئيسية عند 7375 دولارًا و 7400 مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يبدأ السعر في ارتفاع قوي إلى 8000 دولار بمجرد إزالته لمقاومة 7700 دولار.

هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7540 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

نشأ الارتفاع الأخير بعد أن تجاوز السعر مقاومة العلم الصعودي يوم أمس عند 7100 دولار.

يتحرك سعر البيتكوين ببطء إلى منطقة إيجابية. يبدو أن BTC يهدف إلى اختبار مستوى المقاومة 8000 دولار في الأيام القادمة.

تحليل سعر ال Bitcoin.

بالأمس ، رأينا موجة انتعاش لطيفة في عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة 7200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، كافح سعر BTC للصعود فوق مستويات المقاومة 7375 و 7400 دولار.

في وقت لاحق ، كان هناك تصحيح هبوطي بسيط ، ولكن السعر لا يزال جيدًا فوق مستوى 7000 دولار. نتيجة لذلك ، كانت هناك زيادة جديدة أعلى من المقاومة 7200 دولار.

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علاوة على ذلك ، تجاوز السعر مقاومة العلم الصعودي يوم أمس عند 7100 دولار على الرسم البياني للساعة. لقد فتحت الأبواب لكسر صعودي فوق مستويات المقاومة الرئيسية 7375 و 7،400 دولار.

ارتفع سعر البيتكوين حتى فوق مستوى المقاومة 7500 دولار وتم تداوله بالقرب من المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 7700 دولار. تم تشكيل قمة بالقرب من 7676 دولار والسعر يصحح حاليا أقل من ذلك.

لقد اخترق مستوى 7600 دولار ، ولكنه احتفظ بمستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية الأخيرة من أدنى مستوى عند 6857 دولار إلى 7667 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7540 دولار على نفس الرسم البياني.

لذلك ، هناك سيناريوهان محتملان الأول ، يستأنف السعر ارتفاعه فوق مستوى المقاومة 7600 دولار و 7700 دولار. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يستهدف المضاربون على المقاومة مستوى 8000 دولار.

بالمقابل ، قد يصحح السعر هبوطًا أدنى مستوى الدعم عند 7450 دولار. يقع الدعم التالي بالقرب من مستوى 7340 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 7260 دولارًا لأنه مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية الأخيرة من أدنى مستوى عند 6585 دولار إلى مستوى 7667 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين إشارات إيجابية فوق مستوى 7400 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك تصحيح هبوطي نحو 7340 دولارًا أو 7260 دولارًا ، ولكن من المرجح أن تظل الانخفاضات تصحيحية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يعود السعر إلى منطقة الدعم البالغة 7000 دولار.