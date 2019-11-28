مُنتج كتل بإيوس يدعي وجود سوء سلوك مركزي على الشبكة

تام شمس - الخميس 28 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً -

نشر منتج كتل إيوس "إيوس نيويورك" بيانات يُزعم أنها تُظهر أن ستة منتجين مسجلين على الشبكة يديرهم كيان واحد.

وفي تغريدة نُشرت في ٢٨ نوفمبر، أثار إيوس نيويورك القلق بشأن المستويات الواضحة للمركزية وسوء السلوك، مدعيًا أن:

"تتم إدارة ستة منتجين مسجلين على إيوس من قبل كيان واحد. وهذا غير مقبول. وقد طلبنا توقيعات أكبر خمسين منتجًا مسجلًا حتى يعرف جميع حاملي التوكنات من يتغاضى ومن لا يتغاضى عن مثل هذه المخالفات."

منتجو الكتل و"إثبات حصة المفوض"

في نظام إيوس الإيكولوجي، يشبه منتجو الكتل (BPs) القائمين بالتعدين في بلوكتشين بيتكوين (BTC) القائمة على إثبات العمل أو العُقد المرنة على بروتوكول إثبات الملكية (PoS).

ويكمن الاختلاف مع إيوس في آلية إجماع الشبكة، "إثبات المصالح المفوض"، حيث - بمقتضى شروط الحوكمة المنصوص عليها في دستور إيوس - يكون المشاركون في الشبكة قادرين على مشاركة توكناتهم للتصويت لصالح BPs على أنهم "مندوبون منتخبون".

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وبدلًا من مجرد وضع توكنات إيوس كما هو الحال في نظام إثبات الحصة، يشارك منتجو الكتل استثماراتهم في الشبكة في شكل بنية تحتية ودعم وتطوير مجتمعي.

وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى أن يصبحوا من الأصوات، فإن حاجز الدخول هو وجود موارد كافية لتوفير البنية التحتية اللازمة لدفع التشغيل السليم والنمو المستمر للنظام البيئي إيوس.

في سلسلة تغريدات تويتر الخاص به، يقدم إيوس نيويورك دليلًا واضحًا من قاعدة بيانات مجال تسجيل إيوس.نت، مما يشير إلى أن كل نطاق من المجالات الستة التي يشتبه في إدارتها من قبل كيان واحد "تم تسجيله في نفس الوقت بواسطة نفس الشخص/المؤسسة".

لقطة شاشة مقدمة من إيوس نيويورك عبر @eosnewyork، ٢٦ نوفمبر

استجابة المجتمع

ردًا على تغريدة إيوس نيويورك، جادل مستخدم تويتر James Mart بأن التعامل مع المشكلة يدويًا وفعليًا هو مجرد "محاولة تصويب في الظلام" حيث يتطلب وقتًا وفي أفضل الأحوال لن يقدم سوى "إصلاحًا مؤقتًا". ودعا إلى إصلاح آليات الحكم والتصويت بدلًا من ذلك. وتم الرد على Mart من قِبل متداول العملات المشفرة "جاستين بوك" الذي حدد وجود المشكلة في آلية الإجماع نفسها.