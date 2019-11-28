تداول بيتكوين يتغلب على اتجاه باكت بينما تبلغ العقود الآجلة أعلى مستوى قياسي لها عند ٤٢,٥ مليون دولار

تام شمس - الخميس 28 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - حققت منصة التداول المؤسسي لبيتكوين "باكت" رقمًا قياسيًا جديدًا جديدًا لعقودها المستقبلية، حيث تجاوزت ٥٦٠٠ بيتكوين خلال اليوم.

وحسبما أكدت الشركة على تويتر فقد شهدت ٢٧ نوفمبر ارتفاعًا جديدًا على الإطلاق في حجم عقود بيتكوين الشهرية في باكت. وخلال الجلسة، أبلغت باكت عن تداول ٤٤٤٣ بيتكوين - أي أكثر من ٦٠٪ أعلى من سجلها السابق.

باكت تضاعف رقمها القياسي لعقود بيتكوين الآجلة

في وقت لاحق، احتسب مورد الرصد المستقل "باكت بوت" إجماليًا أعلى لليوم - عند ٥٦٧١ بيتكوين (٤٢,٥ مليون دولار).

ووفقًا لباكت بوت، فإن الرقم القياسي السابق بالدولار كان ٢٠,٣ مليون دولار في ٢٢ نوفمبر، مما جعل الإنجاز يوم الأربعاء أعلى بنسبة ١٠٩٪.

وفي المجموع، تم تداول العقود الآجلة الشهرية لباكت لمدة شهرين، حيث سبق أن جذبت الانتباه إلى أحجام منخفضة بشكل غير متوقع.

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وفي الآونة الأخيرة، بدأ حل حفظ بيتكوين عملياته، في حين من المقرر أن تتبع المنتجات المالية الجديدة الشهر المقبل.

كما أضاف الموظفون أثناء الإعلان عن التقدم المحرز قائلين: ظظ"نحن نتطلع إلى الاستفادة من هذا الزخم ونحن نقترب من إطلاق عقود باكت لخيارات بيتكوين في ٩ ديسمبر".

أي سوقٍ هبوطي؟

يتناقض الاهتمام في باكت في الوقت الحالي مع توجهات السوق الإجمالية في بيتكوين، والتي انخفضت بشكل كبير مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.

فحسبما ذكر كوينتيليغراف، يرى أحد المحللين أن المستثمرين شعروا بالذهول من هجوم جديد على البورصات من الصين، وخرجوا من صفقاتهم لإعادة الشراء بأسعار أقل.