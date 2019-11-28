فريقٌ لتطوير المنتجات يقدم إنتاج كتلة إيثريوم أسرع بمرتين

تام شمس - الخميس 28 نوفمبر 2019 02:57 صباحاً - أجرت شركة بلوكتشين للاستشارات وتطوير المنتجات أكومبا لابز اختبارًا على شبكة إيثريوم يُظهر أنها يمكن أن تجعل انتشار الكتل أسرع مرتين على الأقل.

حيث ذكر كوين ديسك يوم ٢٧ نوفمبر أن أكومبا لابز - بالتعاون مع شركة بلوكتشين الناشئة التي تركز على قابلية التوسع BloXroute - قد أجرت اختبارًا لمدة أسبوعين يقيس نتائج تشغيل بلوكتشين ديستربيوشن نتورك (BDN) الخاصة على شبكة إيثريوم.

وأوضحت نتائج الاختبار أن أداء نشر الكتلة المتوسط ​​قد تحسن بشكل كبير، حيث انخفض من ٣٦٠ مللي ثانية دون BDN إلى ١٧٢ مللي ثانية.

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كما تشير نتائج الاختبار كذلك إلى أن BDN يمكنها أن تقدم نفسها كحل لحل قابلية تطوير إيثريوم. حيث علق الرئيس التنفيذي لشركة BloXroute "أوري كلارمان" قائلًا:

"تشعر سلسلة إيثريوم بمشكلة قابلية التوسّع أكثر من أي كتلة أخرى في السوق [...] فهي تفقد الزخم، وتفقد حصتها في السوق. وهم يشعرون بالمشكلة. بينما لا يفعل معظم الآخرين".

وأضاف كلارمان أن BDN تعمل بالفعل في بعض تجمعات التعدين وأنه سيتم تقديمها تدريجيًا إلى المزيد من التجمعات الكبيرة. وقد صرح كلارمان على موقع تويتر إنها "لا تجعل الشبكة أسرع فقط، بل يتعلق الأمر بزيادة حجمها، دون جعلها أبطأ".