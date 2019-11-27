الحكومة الأفغانية تخطط لتطبيق بلوكتشين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد

تام شمس - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:53 مساءً - وقعت وزارة الصحة العامة الأفغانية مذكرة تفاهم مع شركة فانتوم أوبريشن لتقنية بلوكتشين لدمج تكنولوجيا بلوكتشين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

فحسبما ذكرت وكالة صوت أفغانستان يوم ٢٧ نوفمبر، فإن شروط مذكرة التفاهم ستطبق بلوكتشين لتحديد الأدوية المزيفة، وإنشاء سجلات طبية في المستشفيات ورقمنة ملفات المرضى. وتعليقًا على المبادرة، قال وزير الصحة العامة الأفغاني فيروز الدين فيروز:

"إن وزارة الصحة العامة ملتزمة بإضفاء الطابع المؤسسي على الحكومة الإلكترونية في القطاع الصحي وستساعد تكنولوجيا بلوكتشين الوزارة على تحقيق الشفافية والتسارع والفعالية في الشؤون ذات الصلة".

أعربت كل من الحكومة والجمهور عن مخاوفها بشأن حجم الأدوية المزيفة في البلاد، حيث يستخدم العديد من المواطنين الطب التقليدي للمشاكل الصحية بسبب كلفتها وسهولة الوصول إليها، وفقًا لتقرير صادر في أبريل عن مكتب دعم اللجوء الأوروبي.

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"ذكر اتحاد مستوردي الأدوية أن ٤٠٪ على الأقل من الأدوية والمعدات الطبية تدخل السوق الأفغانية بطريقة غير شرعية وأن العديد من المنتجات الصيدلانية منخفضة الجودة".

مبادرات بلوكتشين الموجهة لأفغانستان

هذا الصيف، كشفت الأمم المتحدة أنها بدأت العمل على حلول بلوكتشين للتنمية الحضرية المستدامة في أفغانستان. تعمل المنظمة على تطوير حلول بلوكتشين لسجلات الأراضي وشفافية الخدمات كجزء من مبادرة الأمم المتحدة "مدينة للجميع".

وتتوقع مبادرة الأمم المتحدة أن يصبح سكان أفغانستان معظمهم حضريون خلال الـ ١٥ سنة القادمة. وتتمثل أولوياتها الثلاثة المعلنة في الإدارة الفعالة للأراضي، والتخطيط الحضري الاستراتيجي، وتحسين التمويل البلدي.