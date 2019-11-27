ما هو و كيفية تعدين ليتكوين Litecoin و الفرق بين البيتكوين

ال ليتكوين Litecoin غالبا ما يشار إليه باسم الأخ الصغير للبيتكوين، ليتكوين Litecoin هو العملة المشفرة الامركزية التي تعتمد على تحويلات الند للند التي اكتسبت اعتمادات واسعة إلى حد ما منذ إنشائها في عام 2011. و هي شكل من أشكال القيمة كالأموال الرقمية التي تستخدم البلوكشين للحفاظ الحسابات الموزعة بشكل عام لجميع المعاملات، ليتكوين Litecoin يستخدم لتحويل الأموال / القيمة مباشرة بين الأفراد أو الشركات دون الحاجة إلى وسيط مثل البنك أو خدمة معالجة الدفع.

ما الفرق بين ليتكوين LiteCoin و البيتكوين Bitcoin

ثلاثة أشياء تجعل الفرق بين البيتكوين و ليتكوين Litecoin:

السرعة

عدد العملات المشفرة

القيمة السوقية للعملة

السرعة

يستند ليتكوين Litecoin على نفس شفرة المصدر المفتوح التي تقف وراء البيتكوين، مع بعض الاختلافات البارزة. التي أنشأها المهندس “تشارلي لي” لتكون الفضة لذهب البيتكوين، واحدة من الفوارق الرئيسية بين العملتين المشفرتين يكمن في سرعات المعاملات الخاصة بهم.

لأنه يولد كتل حوالي أربع مرات أسرع من البيتكوين، بلوكشين ال ليتكوين Litecoin يمكنها تأكيد شرعية المعاملات بسرعات كبيرة وكذلك يمكنه تاكيد عدد أكبر من المعاملات .

لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء كتل وتأكيد المعاملات. إقرأ : شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain

عدد العملات المشفرة

عدد العملات المحدود أحد أسباب قيمة بعض العملات فكلما قل العرض في العملة زادت قيمتها (كما الذهب). مرة واحدة يتم إنشاء عدد معين من البيتكوين أو الليتكوين LiteCoin، اي ان اي عملة تم تعدينها في عدد العرض المحدود، ترجع الى الحسابات الجارية او التي تتداول في سوق العملات.

لا يمكن أن يكون هناك المزيد من العملات المشفرة الجديدة بعد ان ينتهي العدد المحدود. اي كل العملات التي سنجدها ما هي الى العملات المتداولة.( المال الحقيقي الملموسن يمكن ان تطبعه البنك بعد قرار الحكومة بذلك، ولكن العملة المشفرة لا يمكن ان نزيد في عدد العملات التي تم برمجتها بعد إطلاق بلوكشين العملة (لا يمكن ذلك بحكم طبيعة النظام اللامركزي))

البيتكوين عدد وحداته محدودة في 21 مليون عملة بيتكوين، الايتكوين LiteCoin عدد محدود في 84 مليون عملة.

القيمة السوقية

على الرغم من أن القيمة السوقية لعملة الايتكوين LiteCoin ضعيف بالمقارنة القيمة السوقية للبيتكوين، الايتكوين LiteCoin لا يزال من بين أعلى 5 عملات رقمية حتى وقت نشر هذا المقال. هذه التذبذبات تتقلب على أساس السعر وعدد من العملات المشفرة للايتكوين LiteCoin المتداولة.

Advertisements

تعدين ال ليتكوين LiteCoin

فرق كبير آخر بين البيتكوين و الايتكوين LiteCoin هو خوارزمية التجزئة (hashing algorithm) التي تستخدمها لحل الاشكالية الرياضية للكتلة Block، فضلا عن كيفية توزيع العديد من العملات المشفرة في كل مرة يتم العثور على حل. عندما يتم إجراء المعاملة، يتم تجميعها مع المعاملات الاخرى السابقة ضمن كتلة واحدة مشفرة.

أجهزة الكمبيوتر المعروفة باسم ادوات التعدين تعتمد على “وحدة معالجة الرسومات GPU” او “وحدة المعالجة المركزية CPU” لحل المشاكل الرياضي المعقد للكتلة Block، من قبل المعدنين (الموثقين). وعند هذه النقطة يتم التحقق من جميع المعاملات داخل الكتلة المعنية بالكامل وختمها على أنها معاملات مشروعة (استنادا على سجل المعاملات الموزع اي بلوكشين الايتكوين LiteCoin ).

المعدنين لهم مكافئاتهم على عملهم في كل مرة يتم حل المشكل الرياضي للكتلة Block، كما يتم توزيع عدد محدد مسبقا من العملات المشفرة الايتكوين LiteCoin بين أولئك الذين ساعدوا في حلها، من لذيه قوة حاسوبية اعلى يحصل على مكافئة كبيرة من الحصة المقدرة لكل حل للبلوك. الناس الذين يبحثون عن تعدين العملات المشفرة يمكن الإنضمام الى مجموعة معدنين يتشاركون قوتهم الحاسوبية لتشكيل حاسوب واحد، حيث يتم الجمع بين قدراتهم الحاسوبية للحصول على المكافآت من حل تشفير للكتلة Block.

كما ذكر في الفقرات السابقة، ا ليتكوين LiteCoin و بيتكوين يستخدمان خورزميات مختلفة. البيتكوين غالبا يعتمد في التعدين على توظف SHA-256 اخصار ل Secure Hash Algorithm 2 الذي يعتبر أكثر تعقيدا نسبيا، الايتكوين LiteCoin يستخدم خوارزمية الذاكرة المكثفة المشار إليها باسم سكريبت.

خوارزميات إثبات العمل المختلفة تعني أجهزة مختلفة، وتحتاج إلى التأكد من أن جهاز التعدين الخاص بك يلبي المواصفات المناسبة لإنتاج ليتكوين LiteCoin.

تابع اخبار سوق المال المشفر، عبر Gulf365 Facebook و Gulf365 Telegram و Gulf365 Twitter.