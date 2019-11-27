سوق المال المشفر يواجه مستوى المقاومة القوي بعد الانهيار الاخير

يواجه إجمالي سوق المال المشفر مقاومة قوية بالقرب من مستويات 190 مليار دولار و 195 مليار دولار.

يكافح سعر البيتكوين أيضًا لتجاوز مستويات المقاومة 7300 دولار و 7400 دولار.

يتراجع سعر LTC وقد يتداول دون مستوى الدعم 45 دولار.

يكافح سعر BCH للاحتفاظ بمستوى الدعم 205 دولار و 200 دولار.

ارتفع سعر TRX بأكثر من 2% ويقترب من مستوى المقاومة 0.015 دولار.

يتم تداول سعر ADA الآن أدنى بكثير من مستويات 0.0138 دولار و 0.014 دولار.

البيتكوين (BTC) و سوق المال المشفر يمتزجان بمقاومات مهمة. و بكافح ETH ، LTC ، BCH ، EOS ، Cardano ، Ripple ، TRX ، XLM و BNB لتصحيح الارتفاع.

تحليل سعر البيتكوين كاش

بعد انخفاض قوي ، ارتفع سعر عملة البيتكوين كاش فوق مستوى المقاومة 200 دولار أمام الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، فشل زوج BCH / USD في اكتساب زخم أعلى من 215 دولار وهو يتحرك ببطء نحو الانخفاض. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 205 دولار ، والذي قد يواجه صعوبة في الحفاظ على مستوى 200 دولار.

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على الجانب السلبي ، قد يتطلب الاختراق أدنى من 200 دولار انخفاضًا جديدًا نحو 185 دولارًا. وعلى الجانب العلوي ، فإن العقبات الرئيسية أمام الركض نحو 250 دولارًا تقارب 215 دولارًا و 225 دولارًا.

تحليل سوق المال المشفر كاردانو ، Litecoin وترون TRX

يكافح سعر Litecoin للحصول على قوة جر فوق مستوى 47 دولار وهو في انخفاض حاليًا. يقع الدعم المبدئي بالقرب من مستوى 45 دولار ، والذي دونه قد يستمر سعر LTC في الانخفاض نحو مستويات الدعم 43 و 42.20 دولار. وعلى الجانب العلوي ، فإن مستويات 47 و 47.50 دولار تشكل حواجز قوية.

ارتفع سعر Tron حاليًا بأكثر من 2% ويبدو أن المضاربين على الارتفاع يستهدفون اختراق مستوى المقاومة 0.015 دولار. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يرتفع سعر TRX إلى مستوى 0.0155 دولار و 0.0158 دولار.

يتم تداول سعر Cardano في اتجاه هبوطي سيئ دون مستويات 0.04 و 0.0385 دولار. من المرجح أن يختبر سعر ADA منطقة الدعم 0.035 دولار ، والتي يوجد أدناه طريقًا مفتوحًا نحو مستوى 0.031 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات لسوق العملة المشفرة ، كان هناك انتعاش جيد من منطقة الدعم البالغة 172 مليار دولار. ارتفع سقف سوق المال المشفر فوق مستوى المقاومة البالغ 185 مليار دولار ، لكنه يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستويات 190 مليار دولار و 195 مليار دولار. علاوة على ذلك ، هناك قناة هبوط في مكانها مع وجود مقاومة بالقرب من 190 مليار دولار.

لذلك ، هناك حاجة لكسر واضح فوق 190 مليار دولار و 195 مليار دولار لزيادة جديدة في عملة البيتكوين، الإيثيروم، EOS ،الليتكوين و Ripple، ADA ، BCH ، TRX ، ICX ، XLM وغيرها من العملات البديلة على المدى القريب. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المرجح أن يستأنف سوق التشفير انخفاضه وقد يتمكن سوق المال المشفر من إعادة النظر في دعم قيمته 172 مليار دولار.