البيتكوين ينتعش بأكثر من 7.2 ألف دولار و قد يتجه نحو 7.5 ألف دولار

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البيتكوين Bitcoin حاليًا بتقليص مكاسبه بعد أن كافح لإزالة حاجز 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي.
من المرجح أن يبقى السعر أعلى من مستويات الدعم 7000 دولار و 6950 دولار في المدى القريب.
من المحتمل أن يكون هناك صعود يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7170 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.
هناك فرص لحدوث حركة صعودية لطيفة إذا ارتفع السعر عن 7200 دولار و 7400 دولار.
يتم تداول سعر البيتكوين دون مستوى مقاومة رئيسي7400 دولار مقابل. يبدو أن BTC يشكل نموذج استمراري صعودي طالما تم تعليق 6950 دولار.
تحليل سعر البيتكوين
بالأمس ، كانت هناك بداية جيدة لتصحيح صعودي من أدنى مستوى عند 6535 دولار أمام الدولار الأمريكي. ارتفع BTC بشكل جيد فوق مستويات المقاومة 6800 دولار و 7000 دولار.
علاوة على ذلك ، ارتفع فوق منطقة المقاومة 7200 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة. ومع ذلك ، كافح السعر للاستمرار فوق مستويات المقاومة 7375 و 7400 دولار.
تم تشكيل أعلى مستوى بالقرب من 7372 دولار والسعر حاليًا يقلص المكاسب. تم تداول عملة البيتكوين دون مستوى 7200 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة. علاوة على ذلك ، كان هناك كسر دون مستوى تصحيح فيب 23.6% من الارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 6535 دولار إلى 7372 دولار.
على الجانب السلبي ، هناك بعض الدعم الرئيسي بالقرب من مستويات 7025 دولار و 7000 دولار و 6950 دولار. يقع الدعم الرئيسي للموجة الحالية بالقرب من 6950 دولارًا نظرًا لقربها من مستوى تصحيح فيب 50% من الارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 6535 دولار إلى 7372 دولار.
إذا كان هناك كسر هبوطي وأغلق دون 6950 دولارًا ، فمن المرجح أن يستأنف السعر انخفاضه. الدعم التالي يقع بالقرب من مستويات 6660 و 6540 دولار. وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 7150 دولار و ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة.
والأهم من ذلك ، من المحتمل أن يكون هناك صعود يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7170 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق 7200 دولار قد يحدد السرعة لمزيد من التقلبات الايجابية والتعافي.
تقع منطقة المقاومة الرئيسية بالقرب من مستويات 7375 دولار و 7400 دولار. من المرجح أن يؤدي الإغلاق الناجح والمتابعة لأكثر من 7400 دولار إلى ضبط وتيرة الانتعاش القوي.
بالنظر إلى الرسم البياني ، يحتفظ سعر البيتكوين بعدة دعامات مهمة بالقرب من 6950 دولار. طالما لا يوجد إغلاق أدنى من 6950 دولارًا ، فهناك فرص لاستمرار الاتجاه الصعودي فوق 7400 دولار و 7600 دولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.