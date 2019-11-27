مسؤولٌ سابق في حكومة الولايات المتحدة وتنفيذي في كابيتال وان ينضم إلى شركة المدفوعات الناشئة "سي لابز"

تام شمس - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:52 صباحاً - قامت شركة المدفوعات الناشئة "سي لابز" بتعيين مسؤول سابق في حكومة الولايات المتحدة جاي راماسوامي للإشراف على استراتيجية الامتثال للشركة.

ففي ٢٦ نوفمبر، ذكر كوين ديسك أن راماسوامي قد انضم إلى سي لابز، الشركة المسؤولة عن تشيلو، وهي منصة مفتوحة تتيح الأدوات المالية لأي شخص لديه هاتف محمول.

خبرة راماسوامي

شغل راماسوامي منصب نائب الرئيس السابق في شركة كابيتال ون الرائدة في مجال بطاقات الائتمان، وسيشرف على استراتيجية الشركة بشأن اللوائح والمخاطر والامتثال العالمية. وقد قال راماسوامي إنه مهتم بمساعدة سي لابز على فهم ملف المخاطر العام.

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ويكشف ملفه الشخصي على لينكد إن أنه قبل تعيينه في سي لابز في عمله السابق في كابيتال ون، عمل راماسوامي كرئيس عالمي لمكافحة غسل الأموال (AML) في بنك أوف أمريكا.

وقبل هذا المنصب، كان رئيسًا لقسم مصادرة الأصول وغسل الأموال في وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، حيث قاد جهود الوزارة لرصد العملات الافتراضية التي تستخدمها المنظمات الإجرامية ومحاكمة تيسير النشاط الإجرامي عبر البورصات.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في فبراير، قامت تشيلو بتعيين زميل شبكة الدفع سيركل "تشاك كيمبل". وقد شارك كيمبل في إطلاق العملة المستقرة للشركة كرئيس للشراكات الاستراتيجية.