رئيس بنك الصين الشعبي السابق: اليوان الرقمي في الصين سيفضل المدفوعات والتجزئة

تام شمس - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - قال مسؤول كبير سابق إن نهج العملة الرقمية في الصين سيفضل المدفوعات الدولية ونظام التجزئة المحلي.

وأوضح تشو شياو تشيوان، رئيس جمعية المالية الصينية والمحافظ السابق لبنك الصين الشعبي (PBoC)، نوعين من تطبيقات العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في حديثه خلال منتدى Caixin Hengqin ٢٠١٩، حسبما أفادت الصحيفة المحلية Caixin يوم ٢٦ نوفمبر.

والنوع الأول هو نظام محلي لتجارة التجزئة موجه نحو الدفع الإلكتروني، في حين أن النوع الثاني هو التحويلات الدولية للتسويات بين المؤسسات المالية.

يقول تشو إن الصين ستواصل التركيز على اليوان الرقمي

ألمح تشو - أطول رئيس في خدمة بنك الصين الشعبي وأحد أكثر الخبراء الماليين نفوذًا في الصين - بأن الصين ستواصل السير على المسار الثابت لليوان الرقمي الخاص بها، المكرس لنظام التجزئة المحلي والدفع.

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وأكد المصرفي الصيني الشهير المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي. وفي معرض توضيح أن العملة الورقية بمثابة "رمز للسيادة الوطنية"، قال تشو إن البنوك المركزية، وخاصة تلك التي تتمتع بـ "القوة السيادية الفائقة"، يجب أن تكون حذرة للغاية عند اختيار اتجاهها. حيث أشار الخبير إلى أن الخيار الخاطئ قد يؤدي إلى أزمة ائتمانية.

بنك الصين الشعبي يواصل دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي أثناء اتخاذ إجراءات صارمة ضد بيتكوين

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أفادت الصين عن الانتهاء من مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي في أغسطس ٢٠١٩. وبالتالي، أوضح بنك الصين الشعبي أن البنك ليس لديه تاريخ محدد لإطلاق عملته الرقمية، مدعيًا ​​أن المؤسسة المالية تحتاج إلى وقت لدراسة المبادرة وتقييمها.

وبينما استمرت على ما يبدو في تطوير مبادرة اليوان الرقمي، عزز بنك الصين الشعبي مؤخرًا حملته الصارمة حول العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. و في بيان صدر يوم ٢١ نوفمبر، حذر البنك من أنه يتخذ إجراء ضد الكيانات المتورطة في تداول العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC)، والتي ضربت أسواق العملات المشفرة بشدة.