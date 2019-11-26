شركة أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين تتعاون مع أكبر مشغل للتسوق في الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:54 مساءً - عقدت شركة بيتستوب لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين ومقرها ميامي شراكة مع أكبر مشغل لمراكز التسوق في الولايات المتحدة، وهو سيمون مولز، لتثبيت أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في عدة مواقع.

وقد أعلنت شركة بيتستوب يوم ٢٦ نوفمبر أن الشركة قد قامت بالفعل بتثبيت أجهزة الصراف الآلي بيتكوين في خمسة مواقع لسيمون مول في كاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا. قال المؤسس المشارك لشركة بيتستوب والرئيس التنفيذي أندرو بارنارد إنه تم تثبيت الماكينات قبل موسم العطلات:

"مع التوقيت الاستراتيجي لهذا التثبيت الجديد لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في مواقع سيمون مول، يمكن للعملاء شراء بيتكوين بسهولة أثناء قيامهم بالتسوق يوم الجمعة السوداء وعطلة عيد الميلاد."

وتخطط بيتستوب، التي تدعي أنها مرخصة ومنظمة، لتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها بأكثر من ٥٠٠ موقع بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وفقًا لبارنارد.

Advertisements

وتعتمد الشراكة الجديدة على التثبيت السابق للشركة لجهاز صراف آلي لبيتكوين في مطار ميامي الدولي، والذي أعلنته في منتصف أكتوبر.

شبكة أجهزة الصراف الآلي العالمية لبيتكوين تنمو

حسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، فإن عدد أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين المثبتة في جميع أنحاء العالم تجاوز معلمًا جديدًا. وقد أظهرت البيانات في ذلك الوقت أن هناك أكثر من ٦٠٠٠ جهاز من هذا النوع في جميع أنحاء العالم، أكثر من ٦٥٪ منها في الولايات المتحدة.

ولا تزال السلطات حذرة بشكل متزايد من هذه الخدمات. فعلى سبيل المثال، قال رئيس قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة جون فورت، إن الجهة المنظمة تبحث في المشكلات الضريبية المحتملة التي تسببها أكشاك وأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين.