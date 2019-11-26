شركة العملات المشفرة الناشئة المدعومة من بيتماين "ماتريكسبورت" ستفتتح مكتبًا في زوريخ

تام شمس - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 09:54 مساءً - ستقوم ماتريكسبورت، وهي شركة ناشئة للعملات المشفرة مقرها سنغافورة، أطلقها الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيتماين جيهان وو، بتوسيع خدماتها من آسيا إلى أوروبا من خلال مكتبها الجديد في زيوريخ.

وقد بدأت ماتريكسبورت، المسجلة تحت اسم شركة تشاينتك في سويسرا، في تقديم خدمات التداول والإقراض والحفظ في البلاد، وذلك حسبما أفاد سويس إنفو الذي يركز على سويسرا يوم ٢٦ نوفمبر.

وتأتي أخبار التوسعة الأوروبية بعد أقل من خمسة أشهر من إطلاق وو لماتريكسبورت في يوليو لتقديم خدمات التداول والإقراض والوصاية عبر الإنترنت للعملات المشفرة. وقد عينت الشركة العشرات من موظفي بيتماين السابقين الذين تم تسريحهم من بيتماين نتيجة للسوق الهابط عام ٢٠١٨.

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وقد صرح هوي وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة ماتريكسبورت في سويسرا، لسويس إنفو إن الشركة تخطط لتوظيف ما يصل إلى ١٠ موظفين خلال العامين المقبلين. وأكدت أيضًا أن مكتب ماتريكسبورت الجديد في زيورخ لن يعمل ببساطة على إحالة العملاء إلى آسيا، ولكنه سيوفر خدمة كاملة للعملاء الأوروبيين.

فرع بيتماين سيغلق أبوابه

في غضون ذلك، تستعد شركة سويس التابعة لشركة بيتماين في زوغ - بيتماين سويسرا - للإغلاق، وفقًا لموقع سويس إنفو. وقد تم إطلاق الفرع في أواخر عام ٢٠١٨ لتعزيز تواجد الشركة العالمي إلى جانب عمليات أخرى في أمستردام وهونغ كونغ وتل أبيب وتشينغداو وتشنغدو وشانغهاي وشنزن، حسبما ذكرت رويترز سابقًا.

تأسست بيتماين في عام ٢٠١٣، وهي واحدة من أكبر مجمعات تعدين بيتكوين (BTC) على مستوى العالم. وبعد أن أخفقت الشركة في طرحها العام الأولي البالغ ٣ مليارات دولار في بورصة هونغ كونغ، قيل إنها تقدمت بطلب للاكتتاب العام الأولي مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أواخر أكتوبر ٢٠١٩.