سعر Ripple يميل الى الاتجاه الهابط على الرغم من نسبة الارتفاع ب 5%

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يتم تصحيح سعر Ripple حاليًا من أدنى مستوى شهري جديد عند 0.2005 مقابل الدولار الأمريكي.
قد يصحح السعر المزيد من الارتفاع ، لكن المقاومة عند 0.227 دولار تشكل عقبة أساسية بالنسبة للمشترين.
يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2205 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.
من المرجح أن يستأنف السعر انخفاضه إذا فشل في الارتفاع فوق 0.225 دولار و 0.227 دولار.
يتم تداول سعر Ripple بانحياز إيجابي قصير الأجل مقابل الدولار الأمريكي ، بينما ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 8%. ومع ذلك ، لا يزال سعر XRP في الاتجاه الهبوطي إلا إذا كسر 0.227 دولار و 0.235 دولار.
تحليل سعر Ripple
بالأمس ، شهدنا انخفاضًا آخر في سعر Ripple أدنى مستويات الدعم 0.225 و 0.212 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر XRP / USD دون مستوى 0.225 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة.
أخيرًا ، تم تداوله إلى أدنى مستوى جديد من عدة أشهر عند 0.2005 دولار قبل أن يبدأ السعر في التصحيح الصعودي. ارتفع أكثر من 5% وتجاوز مستويات المقاومة 0.212 و 0.215 دولار.
علاوة على ذلك ، ارتفع السعر فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 0.235 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.2005 دولار. دفع المضاربون على الارتفاع السعر فوق مستوى 0.222 دولار ، لكنهم واجهوا مقاومة قوية بالقرب من مستوى 0.225 دولار.
تم تشكيل مستوى مرتفع بالقرب من 0.225 دولار وسعر Ripple يقلل حاليًا من المكاسب. تم تداوله أدنى من مستويات 0.222 و 0.22 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى 0.2005 دولار إلى 0.2250 دولار.
على الجانب السلبي ، هناك دعم رئيسي يتشكل بالقرب من مستوى 0.212 دولار. كما أنه يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2005 إلى 0.225 دولار.
لذلك ، قد يجد السعر عروض بأسعار 0.213 دولار و 0.212 دولار. إذا فشل الثيران في حماية 0.212 دولار ، فمن المرجح أن يستأنف السعر تراجعه ويعيد النظر في منطقة الدعم البالغة 0.2 دولار.
على العكس ، قد يقوم السعر بمحاولة أخرى لتطهير منطقة المقاومة عند 0.225 دولار. الأهم من ذلك ، أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2205 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.
وبالتالي ، يواجه الثيران بوضوح الكثير من العقبات ، بدءًا من 0.2205 دولارًا وحتى 0.227 دولار. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.235 دولار ، والتي يمكن أن يتحول السعر إلى الاتجاه الصعودي.
بالنظر إلى الرسم البياني ، من المرجح أن يستمر سعر Ripple صعوديًا ، ولكن من المرجح أن يحمي المضاربون على الهبوط اختراق صعودي فوق 0.225 دولار و 0.227 دولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.