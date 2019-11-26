سعر Ripple يميل الى الاتجاه الهابط على الرغم من نسبة الارتفاع ب 5%

يتم تصحيح سعر Ripple حاليًا من أدنى مستوى شهري جديد عند 0.2005 مقابل الدولار الأمريكي.

قد يصحح السعر المزيد من الارتفاع ، لكن المقاومة عند 0.227 دولار تشكل عقبة أساسية بالنسبة للمشترين.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2205 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

من المرجح أن يستأنف السعر انخفاضه إذا فشل في الارتفاع فوق 0.225 دولار و 0.227 دولار.

يتم تداول سعر Ripple بانحياز إيجابي قصير الأجل مقابل الدولار الأمريكي ، بينما ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 8%. ومع ذلك ، لا يزال سعر XRP في الاتجاه الهبوطي إلا إذا كسر 0.227 دولار و 0.235 دولار.

تحليل سعر Ripple

بالأمس ، شهدنا انخفاضًا آخر في سعر Ripple أدنى مستويات الدعم 0.225 و 0.212 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر XRP / USD دون مستوى 0.225 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

أخيرًا ، تم تداوله إلى أدنى مستوى جديد من عدة أشهر عند 0.2005 دولار قبل أن يبدأ السعر في التصحيح الصعودي. ارتفع أكثر من 5% وتجاوز مستويات المقاومة 0.212 و 0.215 دولار.

علاوة على ذلك ، ارتفع السعر فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 0.235 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.2005 دولار. دفع المضاربون على الارتفاع السعر فوق مستوى 0.222 دولار ، لكنهم واجهوا مقاومة قوية بالقرب من مستوى 0.225 دولار.

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تم تشكيل مستوى مرتفع بالقرب من 0.225 دولار وسعر Ripple يقلل حاليًا من المكاسب. تم تداوله أدنى من مستويات 0.222 و 0.22 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى 0.2005 دولار إلى 0.2250 دولار.

على الجانب السلبي ، هناك دعم رئيسي يتشكل بالقرب من مستوى 0.212 دولار. كما أنه يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2005 إلى 0.225 دولار.

لذلك ، قد يجد السعر عروض بأسعار 0.213 دولار و 0.212 دولار. إذا فشل الثيران في حماية 0.212 دولار ، فمن المرجح أن يستأنف السعر تراجعه ويعيد النظر في منطقة الدعم البالغة 0.2 دولار.

على العكس ، قد يقوم السعر بمحاولة أخرى لتطهير منطقة المقاومة عند 0.225 دولار. الأهم من ذلك ، أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2205 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

وبالتالي ، يواجه الثيران بوضوح الكثير من العقبات ، بدءًا من 0.2205 دولارًا وحتى 0.227 دولار. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.235 دولار ، والتي يمكن أن يتحول السعر إلى الاتجاه الصعودي.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من المرجح أن يستمر سعر Ripple صعوديًا ، ولكن من المرجح أن يحمي المضاربون على الهبوط اختراق صعودي فوق 0.225 دولار و 0.227 دولار.