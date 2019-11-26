هل انتهى سوق الدب و سيتعافى سعر البيتكوين Bitcoin ؟

هل انتهى سوق الدب بالنسبة ل سعر البيتكوين ؟ لقد اختبر سعر البيتكوين Bitcoin منطقة الدعم البالغة 6500 دولار وبدأ تصحيحًا صعوديًا مقابل الدولار الأمريكي.

ارتفع السعر بحوالي 10% واستقر فوق منطقة المقاومة 7000 دولار.

تم اختراق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي يوم أمس مع وجود مقاومة بالقرب من 7060 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يواجه المضاربون على الارتفاع الآن بعض المقاومة المهمة للاتجاه الهبوطي بالقرب من 7350 دولار و 7700 دولار.

يُظهر سعر البيتكوين بضعة إشارات إيجابية أعلى من 7000 مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، قد لا ينتهي المدى الهبوطي حتى يرتفع BTC مرة أخرى فوق مستوى 7700 دولار.

تحليل سعر البيتكوين (هل سوق الدب انتهى)

في وقت سابق من هذا الشهر ، ناقشنا فرص وصول البيتكوين إلى 7400 دولار و 6500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. انخفض BTC بشكل كبير واختبر مؤخرًا منطقة الدعم الرئيسية البالغة 6500 دولار.

تم تشكيل قاع جديد لعدة أشهر بالقرب من 6535 دولار قبل أن يبدأ السعر في التصحيح الصعودي. كان هناك انتعاش قوي بعد أن تجاوز السعر منطقة المقاومة 6750 دولار. علاوة على ذلك ، ارتفع السعر بأكثر من 10% ليصعد فوق مستوى المقاومة 7000 دولار.

Advertisements

الأهم من ذلك هو أن خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي يوم أمس قد تم اختراقه مع المقاومة بالقرب من 7060 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. ارتفع الزوج حتى فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة واختبر منطقة المقاومة 7350 دولار.

تم تشكيل أعلى مستوى بالقرب من 7372 دولار وسعر بيتكوين تقلل من المكاسب في الوقت الحالي. تم تداوله دون مستوى 7200 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك كسر أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 6535 دولار إلى 7372 دولار.

في الوقت الحالي ، يتماسك السعر بالقرب من مستوى 7200 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. وعلى الجانب العلوي ، تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستويات 7350 دولار و 7375 دولار.

إذا ارتفع سعر البيتكوين عن 7375 دولارًا ، تكون مقاومة الاتجاه الهبوطي التالية قريبة من مستوى 7700 دولار. الإغلاق الناجح فوق مستوى 7700 دولار قد يدفع السعر إلى منطقة إيجابية.

بالمقابل ، قد يواجه السعر صعوبة في الاستمرار فوق 7375 دولار. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يقوم السعر بإعادة اختبار منطقة الدعم البالغة 7000 دولار. مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% في الموجة الأخيرة من المستوى المنخفض عند 6535 دولار إلى مستوى 7372 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 6950 دولار لتوفير الدعم.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر عملة البيتكوين بضع إشارات صعودية فوق 7200 دولار ، ولكن يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى اكتساب زخم أعلى من مستويات المقاومة 7350 و 7375 دولار. من ناحية أخرى ، قد يؤدي إغلاق ما دون 6950 دولارًا إلى إعادة موجة الاتجاه الهبوطي.