حصري: "لا يوجد شيء فوق بيتكوين، ليست العملات الرقمية الصادرة عن البنك الركزي ولا العملات المستقرة" وفقًا لآدم باك

تام شمس - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:53 صباحاً - في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف، صرح آدم باك الرئيس التنفيذي لشركة بلوكستريم أنه بالنسبة له، لا يوجد شيء فوق بيتكوين، ولا حتى العملات المستقرة أو العملات الأخرى التي تصدرها البنوك المركزية.

اخترع آدم باك إثبات هاش كاش لنظام العمل، وكان من أوائل الأشخاص الذين عملوا مع بيتكوين (BTC). بالإضافة إلى ذلك، كان حاضرًا هذا العام في اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان، حيث تحدث عن الاستخدامات الإيجابية لبلوكتشين.

ففي مجموعة العشرين، جالسًا إلى جانب رئيس البنك المركزي الهولندي، قال باك إنه يعتقد أن بلوكتشين ستكون مبادرة أخرى لشبكة مفتوحة، وقال إن المؤسسات المالية لم تعد تستفيد من التكنولوجيا لأنه يعني أن التحويلات الدولية لن تحتاج إلى بنوك وسيطة مع الائتمان المشكوك فيه.

وقد وصفت وكالة الخدمات المالية اليابانية باك بأنه خبير التشفير الأسطوري التي كان قادرًا على تسهيل مناقشات مفيدة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه العملات المشفرة وبلوكتشين في المستقبل.

وقد تواصل كوينتيليغراف مع الرئيس التنفيذي للتعليق على التطورات المحتملة حول العملة الرقمية للبنك المركزي بالصين والاستخدام المتزايد لتقنية بلوكتشين من قبل المؤسسات الخاصة. لكن بالنسبة إلى باك، لا يمثل أي من هذا أهمية مثل "الأموال غير الخاضعة للرقابة" مثل بيتكوين.

أعتقد أن بلوكتشين تدور أكثر حول الاستخدام بدون إذن وغير الخاضع للرقابة وأموال السوق الحرة - التي تفصل الأموال عن الدولة - باستخدام أموال السلع الرقمية التي يتم تعدينها مثل الذهب: بيتكوين. أعتقد أنه في حين أنه من الممكن والمفيد لبعض حالات الاستخدام، مثل تداول العملات المشفرة، أن يتم امتلاك عملات مستقرة، فإنها بطبيعتها أقل من بيتكوين لأنها تتمتع بمخاطر الحفظ، وإذا كان هناك تعهد من البنك المركزي أيضًا بمصالح المؤسسات التقليدية التي تنعكس في العملية والتي قد تبدو غير جذابة للمستخدمين.

وفيما يتعلق بميزات العملة المشفرة المقترحة من فيسبوك، أشار باك إلى أنه لن يكون لها أي علاقة بالعملات المشفرة وأنها مجرد "تطبيق مصرفي ذو طابع حديث".

Advertisements

على الرغم من ذلك، حسبما أظهرت ليبرا، لن تكون عملة مشفرة لا مركزية بل هي منافس لتحالف الأعمال في فينمو وباي بال وكيوكيو باي، فقط من خلال واجهة مستخدم تشبه محفظة العملات المشفرة. وفيما يتعلق بالأذونات أو الاشتراك أو تجميد الحساب أو الاهتمام المالي للمشغلين بالكسور، فهو مجرد تطبيق مصرفي آخر عبر الإنترنت يتمتع بمظهر أكثر حداثة.

ويشبه رأي باك حول ليبرا رأيه حول العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، على الرغم من أنه يعتقد أن فرصة نجاح تلك ستكون أكبر من مشروع فيسبوك. لكنه يشير إلى أن بيتكوين فقط هي التي تمتلك ميزة السيادة الذاتية التي تجعلها متفوقة على المشاريع الحالية قيد التطوير

فالشركات لديها مصلحة مالية في الحد من احتكاك الاستخدام وعمليات الاشتراك التي يختبرها المستخدمون. والحكومات معزولة أكثر من المنافسة في السوق كونها احتكارات سياسية. لذلك سنرى كيف تتطور الأمور في مختلف البلدان، لكنني أعتقد أن العملات المستقرة اليوم تفتقر إلى الكثير من خصائص السيادة الذاتية لبيتكوين، وأن الحكومة المركزية المحتملة في المستقبل ستعمل على نحو مماثل.

كما أشار باك أيضًا إلى أنه إذا كانت تطبيقات بلوكتشين لا يمكن أن تكون قابلة للتدقيق، مثل بيتكوين، فلن يكون لها أي قيمة.

أعتقد أن المجموعات الرئيسية توفر قيمة أكبر إذا كانت قابلة للتدقيق علنًا، وإلا فلن يتمكن المستخدمون النهائيون من معرفة الفرق بين المؤسسة التي تستخدم قواعد البيانات وراء جدار الحماية واستخدام بلوكتشين.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، شدّد باك مؤخرًا على فوائد شبكة البرق المسرّعة، والتي تتضمن تأكيدات أسرع للمعاملات وخطر أقل للإنفاق المزدوج.