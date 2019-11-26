تايلند تطرح مستردات ضريبية على أساس بلوكتشين لمصدري النفط

تام شمس - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:53 صباحاً - تستعد إدارة الجمارك في تايلاند لإدخال طريقة جديدة لاسترداد الضرائب الزائدة المدفوعة لمصدري النفط باستخدام تقنية بلوكتشين.

ففي ٢٥ نوفمبر، صرح المدير العام باتشارا أنونتاسيلبا لصحيفة بانكوك بوست أن إدارة الضرائب في تايلاند سوف تغير ممارساتها الحالية لاسترداد الضرائب من خلال إدخال نظام لاسترداد الضريبة على أساس بلوكتشين، والتي تأمل في تنفيذها بحلول منتصف عام ٢٠٢٠.

واحد من ثلاثة برامج تجريبية قائمة على بلوكتشين

أوضح باتشارا أن نظام الاسترداد الضريبي في المستقبل سيتطلب من مصدري النفط دفع ضريبة الاستهلاك والمطالبة بالضرائب الزائدة بعد أن يتم شحن الوقود. وأضاف أن تقنية بلوكتشين ستجعل الإدارة أكثر كفاءة لتفقد المدفوعات الضريبية.

حاليًا، يتعين على مصدري النفط تقديم مستندات عن الإعفاء الضريبي، والتفتيش ليس دقيقًا قدر الإمكان، وفقًا لباتشارا.

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وبحسب ما ورد ستتعاون إدارة الجمارك مع بنك كرونثاي لتطوير نظام استرداد الضريبة على أساس بلوكتشين، والذي يعد واحدًا من ثلاثة مشاريع رائدة. ويتضمن المشروعان الآخران ضمانات للبنوك الإلكترونية، ودفع الرسوم السنوية مقابل المشروبات الكحولية والتبغ، وتراخيص توزيع بطاقات اللعب.

شركات النفط والغاز تقوم بتطوير منصة للطاقة المتجددة معتمدة على بلوكتشين

في سبتمبر، أعلنت مجموعة شركات الطاقة متعددة الجنسيات PTT ومقرها تايلاند ومؤسسة إنرجي ويب فاونديشن التي لا تهدف للربح في مجال الطاقة، عن بناء منصة للطاقة المتجددة قائمة على بلوكتشين. وكان الطرفان في طور تطوير حل إقليمي يستند إلى إنرجي ويب تشين، والتي ستكون أيضًا متوافقة مع معيار الشهادة الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، الذي يعتمد مصادر الطاقة المتجددة.

وفي عام ٢٠١٨، أفادت التقارير أن تايلاند أنتجت حوالي ٢٨ مليون ميغاوات من الكهرباء النظيفة، في حين تم إصدار ٠,١٦ مليون ميغاوات فقط من الكهرباء من نوع I-REC. وقال جيسي موريس الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنرجي ويب فاونديشن إن المنصة الجديدة القائمة على بلوكتشين ستساعد على ربط العرض والطلب على الشهادات.