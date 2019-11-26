أسواق العملات المشفرة تُظهر علامات معتدلة من الانتعاش، وبيتكوين تتوقف عند ٧٢٠٠ دولار

تام شمس - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - الإثنين ٢٥ نوفمبر - أسواق العملات المشفرة تظهر علامات معتدلة على الانتعاش، بينما تكافح بيتكوين (BTC) لتبقى أعلى من ٧١٠٠ دولار.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بدأت بيتكوين اليوم أعلى بقليل من علامة سعر ٧١٠٠ دولار، وعند هذه النقطة ارتدت أكبر عملة مشفرة في العالم من مستوى منخفض محلي بلغ ٦٥٦٠ دولارًا، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى سعر تداولها الحالي بالقرب من ٧١٥٠ دولارًا. بعد ٢٤ ساعة مضطربة، أظهرت بيتكوين مكاسب طفيفة بلغت أقل من ١٪ خلال اليوم.

وقد انخفضت بيتكوين بحوالي ١٢٪ من السعر الافتتاح الأسبوعي عند ٨١٠٠ دولار، بينما فقد المستثمرون على مدار الشهر حوالي ١٨٠٠ دولار لكل عملة.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين قد تقضي أشهر في التداول عند ٥٥٠٠ دولار

كشف متداول السلع والمحلل الفني بيتر براندت مؤخرًا عن اعتقاده بأن بيتكوين قد تقضي شهورًا في التداول عند ٥٥٠٠ دولار قبل أن تتعافى. وقد أصبح التاجر المخضرم معروفًا بكونه من أوائل المحللين الذين توقعوا بدقة نهاية موجة الارتفاع الصعودية في ديسمبر ٢٠١٧.

حيث كتب مجادلًا: "إن هدفي البالغ ٥٥٠٠ دولار ليس أقل بكثير من أدنى مستوى اليوم. لكنني أعتقد أن المفاجأة قد تكون في مدة وطبيعة السوق. وتابع براندت:

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"أنا أفكر في أدنى مستوى في يوليو ٢٠٢٠. وهذا سوف يهدئ المضاربون على الصعود أسرع من تصحيح الأسعار."

أما إيثريوم (ETH)، فقد شهدت انخفاضًا مؤلمًا بالتزامن مع بيتكوين خلال الأيام الأخيرة. حيث ارتدت العملة البديلة الأولى من أدنى مستوى يومي لها عند ١٣٤ دولارًا، قبل أن ترتفع إلى سعر تداولها الحالي البالغ ١٤٧ دولارًا لكل عملة. وتُظهر إيثريوم مكاسب خفيفة تبلغ حوالي ٠,٧ ٪ في اليوم.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

لا تزال ريبل، وهي ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، تفقد قوتها وتستقر حاليًا عند ٠,٢٢٠ دولار لكل عملة، مما يظهر خسارة بأكثر من ٣٪ في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

إشارات مختلطة بين أعلى ٢٠ عملة

تظهر العديد من أعلى ٢٠ عملة علامات معتدلة على الانتعاش، مع تقدم كوزموس (ATOM)، بأكثر من ٤٪ خلال اليوم. وتأتي مونيرو (XMR) في المرتبة الثانية مع مكاسب بنحو ٢,٢٪ في وقت كتابة المقالة. وحصلت تيزوس (XTZ) على لقب الخاسر الأكبر، حيث حققت خسارة تقارب ٩٪ خلال اليوم.

وتبلغ القيمة السوقية الكلية للعملات المشفرة في الوقت الحالي حوالي ١٩٥,٩ مليار دولار، حيث تشكل عملة بيتكوين ٦٦,٤٪ من المجموع.