شركة الحجز بالعملات المشفرة "ترافالا" تتعاون مع عملاق السفر Booking.com

تام شمس - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:00 صباحاً - تتيح ترافالا، وهي خدمة تسمح لمستخدميها بالدفع مقابل الإقامة في الفنادق باستخدام العملات المشفرة، لعملائها حجز أي فندق يمكن حجزه عبر Booking.com.

وقد أعلنت شركة ترافالا في بيان صحفي يوم ٢٥ نوفمبر أنها قامت بالفعل بدمج أماكن إقامة الحجز في المنصة. وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بحجز ٩٠٠٠٠ وجهة مختلفة باستخدام العملات المشفرة.

دفع ثمن إقامتك بالعملات المشفرة

يمكن لعملاء ترافالا الدفع باستخدام توكن AVA الخاص بها و٢٠ من أصول العملات المشفرة الرئيسية بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وداش (DASH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) وإيوس وستيلر (XLM) وكردانو ( ADA)، وباينانس كوين (BNB)، ومونيرو (XMR)، وترون (TRX)، وريبل وداي (DAI). وقد علق الرئيس التنفيذي للشركة مات لوتشينسكي قائلًا:

Advertisements

"تتيح هذه الشراكة لمستخدمينا الوصول إلى قوائم أماكن الإقامة الخاصة بـ Booking.com، وكذلك القوائم من العديد من موردي السفر الرئيسيين الآخرين، وهي حالة استخدام رائعة لتوكن AVA الخاص بنا وخطوة كبيرة أخرى نحو اعتماد العملات المشفرة الشامل."

أيضًا في ٢٥ نوفمبر، أعلنت شركة ترافالا أن توكنها مدرج في بورصة باينانس ديكس اللامركزية ويتداول حاليًا مقابل باينانس كوين على المنصة.

العملات المشفرة تتوسع في مجال السياحة

بدأت شركات السفر والسياحة المختلفة في جميع أنحاء العالم إضافة دعم للعملات المشفرة كخيارات دفع. ففي وقت سابق من هذا الشهر، عقدت شركة ألترنيتيف إيرلاينز، وهي شركة سفر مقرها في المملكة المتحدة، شراكة مع خدمة العملة المشفرة "يوتراست" لتسهيل المدفوعات باستخدام العملات المشفرة.