الصراف الالي للبيتكوين Bitcoin ATM لشراء وبيع البيتكوين و ما سنحاول توضيحه في هذا المقال. التطور شيئ طبيعي في كل المجالات فعلى مر التاريخ، حتى وقت قريب نسبياً لم يكن بإمكان الافراد سحب او ايداع الاموال الا عن طريق البنوك من يد الى يد، حتى تم إدخال أجهزة الصراف الآلي (ATM) في السبعينيات الى حياتنا، لتصبح الآن شائعة الاستخدام بحيث أنه من غير المعتاد ألا يكون أحدها موجودًا في مكان قريب منك الان حتى يكون مالك الذي في البنك متاح لك في اي مكان و زمان.

الان استخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول او فينتيك FinTech قد قلل الاقبال على بعض الخصائص التقليدية لأجهزة الصراف الآلي، فقد شهدت هذه الأخيرة نهضة شعبية متزايدة للعملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين. لهذا خصصنا هذا المقال لتحدث عن الصراف الآلي للبيتكوين او Bitcoin ATM وكيفية استعماله لبيع و شراء البيتكوين.

ما هو الصراف الالي للبيتكوين Bitcoin ATM ؟

الصراف الالي للبيتكوين Bitcoin ATM هو جهاز يسمح بشراء أو بيع البيتكوين مقابل عملات الفيات. يعمل تقريبا مثل أجهزة الصراف الآلي التي نستخدمها اليوم، مع القليل من أوجه الاختلاف. فبدلا من إدخال البطاقة البنكية في الجهاز والحصول على المال، مع الصراف الالي للبيتكوين Bitcoin ATM يمكنك فقط ان تقوم بمسح كود محفظتك للصراف الالي، و تقوم ببعض ظغطات على الجهاز و نحصل على مال (دولار او يويرو) مقاب البيتكوين، و العكس صحيح ان كنت تريد شراء البيتكوين، تقوم بإيداع عملات ورقية في الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM اي مقابل القيمة التي تشريها بها البيتكوين و ستحصل على تعليمات لترسل تلك القيمة الى محفظة البيتكوين الخاصة بك.

تتيح أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM إمكانية شراء وبيع البيتكوين. إنها في الواقع أجهزة متصلة بالانترنت، لا أجهزة صراف آلي فحسب. يربط الصراف الآلي للبيتكوين العميل ب بورصة للعملات الرقمية المشفرة حيث يمكنه إجراء معاملات البيتكوين. ويتم تقديم سجلات المعاملات عبر إيصال يخرجه الجهاز، كما يمكن أن تظل السجلات رقمية.

ما هو متوسط رسوم استخدام الصراف الالي للبيتكوين Bitcoin ATM ؟

يبلغ متوسط رسوم إجراء المعاملات عبر الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM نا بين 5 و 10%، على كل معاملة سواءا سحب او ايداع، و هذه الرسوم تختلف بين صراف و اخر و بين شركة و اخرى، و من بلد لأخرى.

كيفية بيع وشراء البيتكوين باستخدام الصراف الآلي للبيتكوين

للعثور على أقرب صراف آلي للبيتكوين Bitcoin ATM يسمح ببيع و شراء البيتكوين، يمكنك الاستعانة ب خريطة أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM.

فيما يلي قائمة بأنواع أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM التي تدعم عمليات البيع و الشراء.

Robocoin

Genesis Coin (أجهزة Genesis1 و Satoshi2 فقط، أجهزة الصراف الآلي Satoshi1 تدعم الشراء فقط)

BitAccess

General Bytes (فقط من نوع BATMThree،أما BATMTwo فهو للشراء فقط)

عموما، عند بيع البيتكوين مقابل المال الورقي او الفيات باستخدام الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM، يتم إرسال البيتكوين عبر الصراف الآلى إلى المتلقي عبر رمز QR. وحسب الإعدادات، يمكنك إما الحصول على نقود من الجهاز فورًا، أو سيتم تزويدك برمز الاسترداد وتحتاج إلى انتظار تأكيد معاملة البيتكوين.

Robocoin

عندما تريد بيع البيتكوين باستخدام Robocoin (البرنامج الأصلي) تحتاج أولا إلى إنشاء محفظة في Robocoin.

وقبل أن تتمكن من صرف عملات البيتكوين الخاصة بك باستخدام Robocoin ATM، تحتاج أولاً إلى تحويل رصيد البيتكوين المراد بيعه من محفظتك الخاصة إلى Robocoin. فيما يلي الخطوات:

اضغط على خيار “Receive” على الشاشة

سيتم تزويدك برمز QR لإيداع البيتكوين

أرسل البيتكوين من محفظتك إلى هذا العنوان

انتظر 6 تأكيدات، التي يتطلبها Robocoin لقبول المعاملة

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كن على استعداد للانتظار حوالي ساعة واحدة بين نقل بيتكوين إلى جهاز Robocoin واللحظة التي يمكنك فيها سحب النقود. ومع ذلك، إذا كان لديك بعض المال في محفظة Robocoin، فإن بيع البيتكوين مقابل النقود يتم بسرعة.

بعد وصول أموالك إلى جهاز Robocoin، كل ما عليك القيام به هو:

تسجيل الدخول إلى Robocoin ATM

الضغط على زر “Withdraw”

اختيار المبلغ النقدي الذي تريد سحبه والنقر على “Finish”

الحصول على النقود والإيصال

يبين مقطع الفيديو التالي العملية:

جهاز BATMThree من General Bytes

لاستخدام هذا الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM في بيع البيتكوين يجب اتباع الخطوات التالية:

اختيار “Sell bitcoins” في قائمة الخيارات

تحديد مقدار البيتكوين المراد بيعه

ستتم طباعة إيصال يتضمن عنوان محفظة بيتكوين حيث يتم إرسال البيتكوين. في نفس الإيصال يوجد رمز الاسترداد، الذي سيتم استخدامه في وقت لاحق للحصول على النقود من الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin ATM.

لذا، أرسل البيتكوين إلى العنوان المحدد وانتظر اعتمادًا على عدد التأكيدات التي يتعين عليك انتظارها. ثم استخدم الجهاز مرة أخرى، واختر “Redeem ticket” لبدء مسح رمز الاستجابة السريعة نفسه ضوئيًا من الإيصال ، وستحصل على نقود فورًا.

هكذا يبدو الإيصال:



إليك مقطع فيديو يوثق العملية:

تقريبا كل Bitcoin ATM المنتشرة حول العالم، لها نفس طريقة الاستخدام، و كلها يمكنكم من خلالها بيع او شراء البيتكوين، الشراء و البيع يكون في لحظات قليلة جدا، و يمكن تحويل قيمة البيتكوين الى كاش، و العكس كذلك.

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