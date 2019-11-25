سوق التشفير يسترد 15 مليار دولار و البيتكوين يسترجع منطقة 7 آلاف دولار

إجمالي سوق التشفير يصحح حاليًا أعلى من منطقة الدعم البالغة 170 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين حول 250 دولارًا ويتداول الآن بالقرب من منطقة المقاومة البالغة 7000 دولار.

قفز سعر EOS من منطقة الدعم 2.35 دولار وصعد فوق 2.5 دولار.

يظهر سعر Ethereum إشارات إيجابية فوق مستوى 142 دولار.

ارتد سعر BCH ويتداول الآن فوق المستوى المحوري 200 دولار.

عاد سعر TRX إلى ما فوق 0.014 دولارًا وقد يعيد النظر قريبًا في منطقة المقاومة 0.0144 دولار.

البيتكوين وقيمة سوق التشفير يقوم بتصحيح أعلى في الوقت الحالي. لقد بدأ تظهر علامات الشفاء من الانهيار الاخير في كل من من الإيثر و Ripple و BNB و BCH و Litecoin و EOS ، لكنهم يواجهون العديد من المقاومة الان.

تحليل سعر البيتكوين

بعد كسر الجانب السلبي دون مستوى الدعم البالغ 7000 دولار ، تم تداول سعر البيتكوين بالقرب من منطقة الدعم الرئيسية البالغة 6500 دولار، وفقًا للتوقعات متوسطة الأجل. اتخذ الثيران موقفًا قويًا وبدأ السعر مؤخرًا في تصحيح صعودي.

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يتداول سعر BTC الآن فوق مستوى 6800 دولار ويختبر منطقة المقاومة البالغة 7000 دولار. إذا كان هناك المزيد من المكاسب ، فمن المرجح أن يختبر السعر مستويات 7120 و 7150 و 7200 دولار على المدى القريب.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 6880 دولار ، والذي من المحتمل أن يقوم السعر بإعادة اختبار منطقة الدعم الرئيسية عند 6500 6600 دولار على المدى القريب. قد تدفع أي خسائر أخرى السعر نحو مستوى 6400 دولار.

سعر ال Ethereum

بالنظر إلى Ethereum ، يتداول السعر الآن مرة أخرى فوق مستويات 140 دولار و 142 دولار. ومع ذلك ، تواجه ETH الكثير من المقاومة على الجانب العلوي بالقرب من مستويات 146 دولار و 148 دولار و 150 دولار. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستويات 136 دولار و 135 دولار.

سعر ال Ripple

وبالمثل ، يواجه سعر Ripple الكثير من العقبات على الجانب العلوي بالقرب من مستويات 0.22 دولار و 0.222 دولار. ومع ذلك ، هناك العديد من العلامات الإيجابية الناشئة من منطقة الدعم 0.2 دولار.

بالنظر إلى إجمالي الرسم البياني لسوق العملة المشفرة لمدة 4 ساعات ، كان هناك انخفاض ثابت أدنى من مستويات الدعم عند 220 مليار دولار و 200 مليار دولار. كسر سقف سوق التشفير حتى دعم 185 مليار دولار واختبر منطقة 170 مليار دولار.

الان تم تشكيل قاع بالقرب من مستوى 171.4 مليار دولار والقيمة السوقية ل سوق التشفير حاليًا تصحح نحو أعلى. لقد كسر سوق التشفير المقاومة المتمثلة في 180 مليار دولار و يتداول الآن بالقرب من منطقة المقاومة التالية 185 مليار دولار. العقبات الرئيسية لسوق التشفير قرب 190 مليار و 194 و 200 مليار دولار.

لذلك ، هناك حاجة لكسر واضح فوق مستويات 194 و 200 مليار دولار لمزيد من الارباح في اسعار Bitcoin و Ethereum و TRX و LTC و EOS و ripple و ADA و XLM و WTC و BCH و IOTA على المدى القريب..