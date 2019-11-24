منصة تبادل و تداول العملات المشفرة Kucoin المستقرة و الامنة

منصة تداول العملات المشفرة Kucoin هي واحدة من العديد من منصات و بورصات تداول العملات المشفرة المتاحة، تعد منصة Kucoin ، المنصة المثالية للذين يبحثون عن منصة حديثة آمنة للتداول العملات المشفرة و ازواج اخرى من العملات المحلية.

تم تأسيس منصة Kucoin من قبل مجموعة من رواد الاعمال في مجال ال Blockchain المنصة الان تتمتع بسمعة قوية لدى عمالقة صناعة التشفير ، مثل GF Securities و Ant Financial و Youling و Jianbang Communication و iBOX PAY. تهدف Kucoin دائمًا إلى تزويد المستخدمين بطريقة آمنة ومباشرة لتحويل عملاتهم المشفرة و تداولها بأمان.

على الرغم من أن Kucoin تعد إضافة جديدة نسبيًا إلى عالم تبادل و تداول العملات المشفرة ، إلا أن فريق Kucoin أثبت نفسه بمنصة قوية تنافس الاقوياء في صناعة التشفير ، Kucoin لم تواجه اي عوائق او اختراقات منذ نشأتها سنة 2017.

لدى Kucoin خطة Kucoin Bonus Plan و ازواح عملات متعددة وتطبيقات الأجهزة المحمولة لكل من Android و iOS.

على الرغم من ان Kucoin يعد منافس صغير نسبيا في سوق التشفير ، إلا أن الفريق المؤسس يقوم بإجراء البحوث المتعلقة بتكنولوجيا Blockchain منذ عام 2011 ، وتم تحقيق الهيكل الفني لمنصة التبادل في عام 2013. وقد وفر ذلك للفريق عدة سنوات لاستكشاف التفاصيل وتقديم خدمة سلسة للمتداولين جول العالم لهذا ستجدون العديد من المميزات على Kucoin غير موجدة في المنصات التنافسية الاخرى.

مميزات Kucoin

تسعى Kucoin إلى فصل نفسها عن غيرها من منصات التبادل المشفرة المماثلة عبر ميزاتها البارزة. Kucoin بذيها واجهة مستخدم قوية، خدمة عملاء ممتازة وتجربة فريق عالية ، هناك العديد من الميزات الرئيسية الجديرة بالذكر:

خدمة العملاء : توفر Kucoin خدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر الخط الساخن والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني لسهولة الاستخدام.

الأصول الاكثر شعبية على ال Blockchain : تستخدم Kucoin تقنية أساسية تدعم عددًا لا حصر له من أزواج تداول العملات المشفرة. تتضمن القائمة الأولية ETH و BTC و USDT ، بما في ذلك أزواج التداول مع العديد من الرموز المميزة المتأسسة على ERC20 و NEO و KCS و LTC. ازواج التداول المتاحة https://www.kucoin.com/markets

فريق محترف: يتمتع الفريق الذي يقف خلف Kucoin بسنوات من الخبرة في عالم blockchain والعملات المشفرة ، ويعمل في أدوار قيادية في الشركات الكبرى. يركز الفريق أيضًا على البحث والتطوير ، لدعم تكنولوجيا البلوكشين و العملات المشفرة في المستقبل.

نظام مالي مستقر : Kucoin لديها مستويات من الاستقرار مخصصة عادة لقطاعات التمويل. ألهم تصميم النظام المالي الأساسي نظام التبادل الأساسي بهيكله متعدد المجموعات ومتعدد الطبقات. تتخذ Kucoin أيضًا احتياطات مثل تلك الخاصة بالبنوك ، بما في ذلك لدى Kucoin ثلاثة مراكز وموقعان لإثبات وجودها في العالم الحقيقي.

السلامة المالية : للمحافظ داخل منصة Kucoin مستويات أمان متعددة لتناسب حجم التخزين. نظام الامان و التخزين تخزين تم إنشاؤها باستخدام Amazon Web Services Cloud ، مما يسمح للمحافظ بالاستفادة من جدار الحماية متعدد الطبقات. تحتوي وثائق المحافظ نفسها على تشفير متعدد الطبقات على مستوى الصناعة. عادة ما يتم تخزين المحافظ الكلية داخل البنك.

معالجة سريعة للمعاملات: تتم معالجة عمليات السحب التي تقل عن مبلغ معين في غضون ثوانٍ ، وتستغرق عمليات السحب الأكبر حوالي 10 دقائق على الأكثر. يتم إكمال الودائع في غضون دقيقتين فقط.

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و العديد من المميزات الاخرى ستكتشفها بنفسك عند استخدامك للمنصة، و لا يمكن ان تجد تلك المميزات على منصات اخرى.

التسجيل في منصة Kucoin عبر الموقع الرسمي ل Kucoin

يعد التسجيل في منصة Kucoin أمرًا بسيطًا جدا.

ابدأ بإدخال بريدك الإلكتروني، بعدها ستتوصل بلإيميل الى نفس البريد الذي ادخلته يحتوي على كود، ادخله و بعدها ستنتقل الى ادخال كلمة المرور الخاصة بك و مباشرة يتنتفل الى حسابك على منصة Kucoin.

بمجرد تسجيل الدخول إلى حساب Kucoin الخاص بك ، يمكنك ضبط الإعدادات المختلفة المطلوبة ، و يمكنك تتبع الأصول الخاصة بك ، و إدارة المكافآت الخاصة بك ، مثل مكافآت الدعوة ومكافآت Kucoin. يتوافق المتداولون على أن Kucoin يعد من أكثر البورصات استخدامًا ، حتى بالنسبة لأولئك الجدد في عالم العملات المشفرة.

يوصى بشدة بتفيعل التأمين النثنائي 2FA لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك.

التداول و سواق Kucoin

تتميز Kucoin بتصميم نظيف وعصري للغاية في جميع أنحاء موقعها ، ويمتد هذا إلى شاشة بنظرة عامة على الأسواق حيث يمكنك رؤية أزواج التداول المتاحة وتكون قادرًا على الاختيار بين BTC و ETH و KCS و NEO و USDT….

عند اختيار زوج التداول ستنتقل إلى شاشة التداول التي من خلالها يمكنكم شراء أو بيع او تباجل العملات المحددة. في حسابك عندما تريد الدخول الى تلك الشاشة سيُطلب منك إدخال رمز Google Authenticator الخاص بك قبل التمكن من بدأ التداول ، وقد يكون ذلك مزعجًا بعض الشيء ولكنه يضيف طبقة إضافية من الأمان لحسابك و الذي من خلالها لا يمكن لأي شخص غيرك حتى و ان امتلك بريدك الالكتروني و كلمة المرور من تنفيد اي امر، متعلق بالسيحب او الايداع.

هل منصة Kucoin آمنة؟

Kucoin آمنة جدا بفضل الجهود الأمنية للفريق على كل انظمنة التشغيلية للمنصة سواءا على عبر الويب او الهاتف، و الدليل انه منذ نشأتها لم تتعرض المنصة لأي إختراق امني او توقفت عن العمل. Kucoin متأسسة على معايير امنية كبيرة عبر بروتوكول تشفير نقل البيانات ، مما يعني أنه يتم تخزين جميع البيانات الحساسة وبيانات المستخدم مشفرة كليا. هناك أيضا مصادقة ديناميكية متعددة العوامل لمزيد من الأمان.

على المستوى التشغيلي ، تمتلك Kucoin قسمًا مخصصًا لمراقبة المخاطر الداخلية ، بالإضافة إلى قسم للعمليات التشغيلية. كل من هذه الإدارات لديها معايير صارمة خاصة بها لتشغيل واستخدام البيانات التي تنطوي على مراجعة متعددة المستويات بالإضافة إلى الموافقة.

عملة KCS الخاصة بالمنصة

الان، عملة او رمز KCS يمكن تداولها على العديد من المنصات الكبيرة مثل Binance ، Bittrex ، Huobi ، Bitfinex ، Okex ، Poloniex ، Kucoin. قيمة العملة تقريبا مستقرة ما بين 0.8 و 1.2 دولار، و بلغت قيمة عملة KCS في شهر يناير 2018 الى اعلى مستوياتها اكثر من 20 دولار.

للمزيد من المعلومات عن المنصة، و بدأ التداول في العملات المشفر من خلالها، عبر الموق الرسمي ل Kucoin.