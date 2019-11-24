التوقعات الأسبوعية لسعر Ethereum: ال ETH عرضة لمزيد من الانخفاضات

التوقعات الأسبوعية لسعر Ethereum و ال ETH عرضة لمزيد من الانخفاضات حيث انخفض سعر ETH بأكثر من 30 دولارًا في الأيام القليلة الماضية مقابل الدولار الأمريكي.

ارتفع السعر حتى أقل من 150 دولار وهو يصحح حاليًا للأعلى.

هناك نمط اختراق رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 152 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD.

يكافح الزوج لتصحيح الارتفاع وقد يستأنف انخفاضه إلى ما دون 150 دولار.

يتم تداول سعر Ethereum في منطقة هابطة دون 155 دولارًا و 160 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. من المحتمل أن يعيد سعر ال ETH النظر في 125 دولارًا قبل أن يتمكن من التعافي.

تحليل التوقعات الأسبوعية لسعر Ethereum

في الأسبوع الماضي ، انخفض Ethereum بشكل كبير بعد كسر الدعم الرئيسي البالغ 172 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول سعر ETH دون العديد من الدعم الرئيسي بالقرب من مستويات 170 دولار و 165 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك كسر دون مستوى الدعم 150 دولار واستقر السعر أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. تم تشكيل أدنى مستوى جديد في عدة أشهر بالقرب من 138 دولارًا وصحح السعر مؤخرًا للأعلى.

لقد كسر مستويات المقاومة 145 و 150 دولار. علاوة على ذلك ، تعافى Ethereum فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 177 دولار إلى 138 دولار.

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ومع ذلك ، يبدو أن السعر يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستوى 155 دولار. والأهم من ذلك ، هناك نموذج اختراق رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 152 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD.

وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق مستويات 152 و 155 دولارًا قد يدفع السعر إلى الأعلى. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 158 دولار. يمثل مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 177 دولار إلى 138 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من 160 دولارًا وخط اتجاه هبوطي على نفس الرسم البياني. يمكن أن يؤدي الاختراق الواضح لمستوى المقاومة 155 دولار و 160 دولار إلى بداية جيدة. في الحالة المذكورة ، يمكن أن يتعافى السعر باتجاه مستوى المقاومة 172 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 150 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 150 دولار ، فمن المرجح أن يعيد السعر اختبار 140 دولار.

قد تؤدي أي جوانب سلبية أخرى إلى فتح الأبواب للدفع باتجاه مستويات الدعم 132 دولار و 130 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 125 دولار ، حيث قد يظهر المضاربون على الارتفاع.

الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum يقع تحت ضغط كبير دون مستويات المقاومة 155 دولار و 160 دولار. بشكل عام ، هناك فرص للمزيد من الجوانب السلبية أقل من 150 دولار و 140 دولار على المدى القريب.