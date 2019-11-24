توقعات البيتكوين الأسبوعية: ال BTC يهدف إلى دعم 6500 دولار

توقعات البيتكوين الأسبوعية و ال BTC يهدف إلى دعم 6500 دولار فبعد ان انخفض سعر عملة البيتكوين أقل من دعم 8000 دولار و 7500 مقابل الدولار الأمريكي، البيتكوين معرض للمزيد من الانهيارات.

يقوم السعر حاليًا بتصحيح الخسائر ، لكنه يظل في خطر أقل من 7400 دولار.

هناك نمط انهيار آخر يتشكل بدعم بالقرب من 7240 دولار على الرسم البياني لأربع ساعات لزوج BTC / USD.

يتداول السعر حاليًا تحت مستوى المقاومة 7500 دولار ومن المرجح أن يتراجع أكثر.

يتم تداول سعر البيتكوين في اتجاه هبوطي قوي دون مستوى 7500 دولار. من المرجح أن يستمر ال BTC هبوطيًا نحو الهدف الهبوطي الرئيسي البالغ 6500 دولار.

تحليل توقعات البيتكوين الأسبوعية

في الأسبوع الماضي ، بدأت عملة البيتكوين انخفاضًا سيئًا تحت منطقة الدعم البالغة 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، اكتسب سعر ال BTC زخمًا هبوطيًا أدنى مستوى الدعم 7800 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ل 4 ساعات.

السعر انخفض بشكل حاد أدنى مستوى الدعم 7500 دولار و لقد فتح الأبواب للمزيد من الخسائر. على ذلك ، اختبر السعر منطقة الدعم البالغة 7000 دولار.

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ارتفع السعر إلى ما دون 6900 دولار وتم تشكيل قاع جديد لعدة أشهر بالقرب من مستوى 6776 دولار. في البداية ، كان سعر البيتكوين يصحح صعوديًا وتم تداوله مؤخرًا فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% في التراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8213 دولار إلى أدنى مستوى عند 7776 دولار.

ومع ذلك ، فإن التصحيح الصعودي يواجه مقاومة بالقرب من مستوى 7400 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك نمط انهيار آخر يتشكل بالقرب من 7240 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

إذا كان هناك كسر سلبي أقل من 7240 دولار و 7200 دولار ، فهناك فرص للمزيد من الجوانب السلبية على المدى القريب. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يكسر السعر مستوى الدعم 7000 دولار ومستوى 6800 دولار. يبدو أن الهدف الرئيسي للمضاربين على الانخفاض هو منطقة الدعم البالغة 6500 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، يجب أن يكسر السعر مقاومة المثلث و 7400 دولار. علاوة على ذلك ، يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% في التراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8213 دولار إلى أدنى مستوى عند 7776 دولار بالقرب من مستوى 7500 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 7550 دولار وخط الاتجاه الهبوطي المتصل على نفس الرسم البياني. يمكن أن يؤدي الاختراق الواضح فوق مستويات المقاومة 7500 دولار و 7550 دولار إلى ضبط السرعة للمزيد من المكاسب.

من المحتمل أن يكون سعر البيتكوين مهيئًا لإنهيارات أخرى دون مستويات الدعم عند 7200 دولار و 7000 دولار. بالمقابل ، هناك حاجة لإغلاق أعلى من 7550 دولار للتصحيح نحو مستوى 8000 دولار في الأيام القادمة.