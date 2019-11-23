الفلبين وشركة "بي سي بي بلوكتشين" تتعاونان حول المدن الذكية

تام شمس - السبت 23 نوفمبر 2019 11:49 مساءً -
وقعت شركة "بي سي بي بلوكتشين" ومقرها سنغافورة مذكرة اتفاق (MoA) مع فرع من وزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين (DOST) لدعم تطوير المدن الذكية المحلية.
ووفقًا لبيان صحفي صادر يوم ٢٣ نوفمبر، ساهمت "بي سي بي بلوكتشين" بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ دولار لدعم حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة في الفلبين من خلال توقيع مذكرة تعاون مع المجلس الفلبيني للصناعة والطاقة والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الناشئة (PCIEETRD).
بناء المدن الذكية والتطبيقات
تهدف المبادرة المشتركة إلى تسهيل تطوير الشركات الناشئة المحلية التي تركز على إنشاء مشاريع وتطبيقات المدن الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الشركة قد عقدت شراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية المحلية لتقديم خبراتها ومساهماتها في البحث والتطوير، والأنشطة الترويجية، ومسابقات الهكاثون والمساعي التعاونية وغيرها من المشاريع لتطوير المدينة الذكية أو بلوكتشين. قال دوغلاس جان، الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي بي بلوكتشين":
"من خلال تزويد وزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين والجامعات وحاضنات الأعمال التكنولوجية بالموارد التي تملكها "بي سي بي بلوكتشين"، نتوقع تعميق كفاءاتها في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والمشروعات للمدن الذكية. وسنقوم بتوجيه وتوفير وصولها إلى ورش العمل والتمويل والمواد والفعاليات والدعم الفني."
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