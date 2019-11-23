إغلاق مكتب بورصة العملات المشفرة الصينية واعتقال الموظفين

تام شمس - السبت 23 نوفمبر 2019 11:49 مساءً - أغلقت السلطات الصينية بورصة BISS للعملات المشفرة واعتقلت ١٠ أشخاص يشتبه في ضلوعهم في عملياتها.

وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية سوهو الأخبار حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية يوم ٢٢ نوفمبر. ومع ذلك، فإن تاريخ وقوع الحدث نفسه غير واضح.

وفي نفس اليوم، قالت الشريكة المؤسسة لشركة الاستثمار القائمة على بلوكتشين "بريميتيف فنتشرز"، دوفي وان، على تويتر إن مجتمع العملات المشفرة المحلي قد عرف بالتطور لمدة أسبوعين. ومع ذلك، تم نشر الأخبار في وقت لاحق. كما ادعت أيضًا أن التبادل في بكين في مسألة جديرة بالملاحظة:

"إنها بورصة صاعدة معروفة نسبيًا."

وفي منشور نشر يوم ١٨ نوفمبر، تناولت البورصة قضايا انسحاب المستخدم. وأكدت الشركة أيضًا أن السلطات الصينية أوقفت عملياتها:

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"وفقًا لمصادر السوق، من المفهوم أن عمليات BISS قد توقفت بعد تحقيق من قبل السلطات التنظيمية في الصين حول خدماتها المقدمة للمستخدمين، والتي قد لا تتوافق مع لوائح مراقبة رأس المال في الصين."

وادعت الشركة في الإعلان أن العمليات قد توقفت بينما نظرت السلطات في القضية لحماية مصالح المستخدمين. وأخيرًا، أشارت البورصة أيضًا إلى أنها تعتزم التعاون بشكل كامل مع تطبيق القانون الصيني.

حملة الصين على بورصات العملات المشفرة المحلية

حسبما ذكر كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، حددت سلطات شنزن ما مجموعه ٣٩ بورصة تتعارض مع حظر الصين لتداول العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، أصدرت عاصمة التكنولوجيا الصينية شنزن مؤخرًا تحذيرًا ضد الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على عملات مشفرة، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة.