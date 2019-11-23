أوكي إكس تحصل على الدعم من أربعة شركاء جدد لتوكن الخدمة الخاص بها OKB

تام شمس - السبت 23 نوفمبر 2019 11:49 مساءً -

حصلت بورصة العملات المشفرة أوكي إكس في مالطا على الدعم من أربعة شركاء جدد، بما في ذلك مصنع أجهزة محافظ العملات المشفرة "ليدجر"، من أجل تزكن الخدمة الخاص بها OKB.

وقد أعلنت أوكي إكس عن الخبر في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٢ نوفمبر، موضحةً أنها قد أبرمت شراكة مع ليدجر، وبورصة ألينيكس للتاول المباشر التي تتخذ من فيتنام مقرًا لها، وبورصة بيفينكس لللعملات الورقية إلى المشفرة وشركة كريبتومول للتجزئة الافتراضية.

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جلب صفقات العملات المشفرة إلى التيار الرئيسي

يهدف التعاون إلى نقل نظام OKB البيئي إلى الاتجاه السائد، بالإضافة إلى جعله أكثر شمولية لقاعدة المستخدمين العالمية الخاصة به. وقد حددت الشركة في الإصدار أنه سيتم إدراج OKB في أجهزة محافظ العملات المشفرة ليدجر وألينيكس وبيفينكس. وسوف تدعم ألينكس، التي تمكّن المستخدمين من شراء وبيع العملات الرقمية مقابل الدونغ الفيتنامي (VND)، صفقات OKB مقابل VND أيضًا.

كما سيقبل كريبتومول - وهو السوق الذي يحتفظ بسجلات المعاملات على بلوكتشين - توكن OKB الآن، وبالتالي يتيح لمستخدمي أوكي إكس الوصول إلى أكثر من مليون منتج. وقد قال أندي تشيونغ، رئيس العمليات في أوكي إكس، إن الشراكات "ستوسع من استخدام OKB، مما يسهل على المتداولين المشاركة في أسواق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم."

تطورات أوكي إكس الأخرى

في وقت سابق من شهر نوفمبر، أطلقت أوكي إكس عقود بيتكوين (BTC) الآجلة والتي يتم تحديدها بعملة تيثر (USDT) المستقرة. في السابق، أعلنت أوكي إكس عن عزمها بدء تداول العقود الآجلة التي تتم تسويتها بالدولار الأمريكي بروافع مالية تصل إلى ١٠٠ مرة في نهاية أكتوبر. وبعد إجراء محاكاة بدأت يوم ٥ نوفمبر، أدرجت البورصة عرض بيتكوين مقابل تيثر على منصة التداول الخاصة بها.