الصين و البيتكوين ، فالصين دائما تكون من المسببات في النزولات العنيفة لسعر البيتكوين ف الصين هي سبب نزول سعر البيتكوين الى ما دون مستوى 7K دولار فسعر البتكوين تراجع لأدنى مستوى من ستة أشهر يوم الجمعة من سنة 2019 بعد أن دشن البنك المركزي الصيني حملة جديدة على العملة المشفرة، محذرا من المخاطر الناجمة عن إصدار وتداول العملات الرقمية.

وتراجع سعر البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، تسعة بالمئة إلى دون مستوى 7000 دولارا وهو أدنى مستوياتها منذ مايو 2019.

قال مقر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في شنغهاي إنه سيتصدى لعودة أنشطة غير مشروعة ترتبط بالعملات المشفرة، محذرا المستثمرين من الخلط بين العملة المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين.

هل سيعود البيتكوين الى الاتجاه الصاعد؟

بعد الارتفاع الكبير الذي شهده البيتكوين في النصف الأول من العام 2019 ، أمضى سعر البيتكوين النصف الثاني من العام في اتجاه هبوطي مستمر أعاد سعر البيتكوين إلى نطاق لم يتداول فيه منذ أعماق سوق الدب.

هل هذا يعني أن البيتكوين سيتغرق وقت أطول للانتظار قبل أن يدخل السوق الصاعدة مرة أخرى؟ أم أن هذا مجرد اهتزاز قبل أن يرتفع السوق مرة أخرى؟

هل سوق التشفير في ورطة؟

لقد تراجع سعر البيتكوين هذا الصباح إلى ما دون 7000 دولار ، ويتم تداوله الآن عند 6950 دولارًا تقريبًا ، مما أثار المخاوف في قلوب المستثمرين المشفرين الصاعدين الذين ظنوا منذ فترة طويلة أن سوق الهبوط قد انتهى.

ولكن مع وصول الأسعار إلى مستويات السوق الهابطة السابقة ، أصبحت نزاهة سوق التشفير بأكمله محل تساؤل.

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الصين و البيتكوين

لقد علق فرع بنك الشعب الصيني في شنغهاي على سوق التشفير مرة أخرى. فوفقًا للإعلان الذي نُشر ، لاحظ فرع البنك المركزي الصيني تجددًا في المضاربات المرتبطة بالعملة المشفرة من خلال ICOs و IEOs و STOs وطرق أخرى لتوزيع رأس المال / والرمز المميز.

جاء في الإعلان بأن بيع الرموز المميزة و Bitcoin و Ethereum والعملات الافتراضية الأخرى “لا يزال غير مرخص به بشكل أساسي للتمويل العام و يعتبر غير قانوني. وأضاف فرع شنغهاي في PBoC أن الجرائم التي يتم تمكينها من خلال العملات مشفرة “قد عطلت بشكل خطير الاضطراب الاقتصادي والمالي”.

على هذا النحو ، أكد البنك المركزي الصيني أنه سيواصل “مراقبة أنشطة عملات المشفرة داخل الولاية القضائية” ، والتي “سيتم التخلص منها على الفور” إذا تم اكتشافها.

ال Blockchain ، ليس هي العملات المشفرة

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من إصدار شينخوا ، المنشور الرائد الذي تديره الدولة (والمزعم بأنه أكثر وسائل الإعلام قراءةً) لجمهورية الصين الشعبية ، مقالاً كاملاً حول ال Bitcoin. المقال الذي يترجم عنوانه تقريبًا إلى “Bitcoin: أول تطبيق ناجح لتكنولوجيا Blockchain” ، رآه الكثيرون على Twitter على أنه تطور رائد لصناعة التشفير.

كل ما كان ذكر في المقال كان مفاده ان البيتكوين هي العملة التي اسست لتكنولوجيا البلوكشين، اما عن البيتكوين كاعتمادها كعملة أمر للغاية ضار بالاقتصاد ، ويستخدم للمعاملات السوق السوداء.

انما المقال كان عن تكنولوجيا البلوكشين و استخداماتها و مزاياها التي يمكن اعتمادها في العديد من الخدمات و القطاعات محليا ة دوليا.