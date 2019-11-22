صندوق الاستثمار الأوروبي يكشف النقاب عن مبادرة بقيمة ٤٠٠ مليون يورو لبلوكتشين والذكاء الاصطناعي

تام شمس - الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:46 مساءً - أعلنت المفوضية الأوروبية وصندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) عن خطة استثمارية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) وبلوكتشين في أوروبا، حسبما أعلنت المنظمة في مدونة بتاريخ ٢٠ نوفمبر. ويقرأ الإعلان:

"مع المفوضية الأوروبية، نطلق خطة استثمارية مخصصة من شأنها توفير ١٠٠ مليون يورو لصناديق رأس المال الاستثماري أو غيرهم من المستثمرين الذين يدعمون المنتجات والخدمات المستندة إلى بلوكتشين. ونظرًا لأن هذه استثمارات أساسية، فإننا نتوقع أن يتم جمع ما مجموعه ٣٠٠ مليون يورو لصالح لذكاء الاصطناعي وبلوكتشين من مستثمرين آخرين يجتمعون من القطاع الخاص."

وسيركز المشروع على التطوير والنمو بعد البحث وإثبات مرحلة المفهوم.

الاستثمار يركز على البحث وليس التنمية

من المتوقع أن تنفق أوروبا الغربية ٦٧٤ مليون دولار على تكنولوجيا بلوكتشين في عام ٢٠١٩، مما يجعلها ثاني أعلى منطقة إنفاق في العالم. وهذا من شأنه أن يجعلها وراء الولايات المتحدة (١,١ مليار دولار)، ولكن قبل الصين (٣١٩ مليون دولار)، وفقًا للبيانات.

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ومع ذلك، يتم توجيه الكثير من هذا نحو مراحل البحث وإثبات المفهوم، مع القليل من التطوير والنمو. وتشير المنظمة:

"تشكل "فجوة التمويل" للذكاء الاصطناعي وبلوكتشين في أوروبا فرصة لصندوق الاستثمار الأوروبي لدعم هذه التقنيات الجديدة من خلال شبكات رأس المال الاستثماري الحالية والمستقبلية."

صندوق جديد للحفاظ على التقنيات في أوروبا

يستثمر عدد قليل من صناديق رأس المال المغامر في مجال بلوكتشين في أوروبا، وهذا يعني أن العديد من رواد الأعمال يحصلون في نهاية المطاف على تمويل من الولايات المتحدة. وهذا غالبا ما يؤدي إلى مغادرة الفرص والنمو الاقتصادي المرتبطة بهذه التقنيات للمنطقة.

ابتداءً من عام ٢٠٢٠، سيوفر المخطط ١٠٠ مليون يورو لدعم المنتجات والخدمات القائمة على بلوكتشين. ومن المتوقع أن يجذب هذا ٣٠٠ مليون يورو إضافية من مستثمري القطاع الخاص.