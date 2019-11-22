بيتكوين تتراجع إلى ٧٠٠٠ دولار مع تعهد الصين بـ "التخلص من" البورصات المحلية

تام شمس - الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:46 مساءً -

تواجه بورصات العملات المشفرة العاملة بشكل غير قانوني في الصين تهديدًا جديدًا بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سيتخذ خطوات جديدة لدعم حظر التداول.

ففي بيان يوم ٢١ نوفمبر، حذر بنك الصيني الشعبي (PBoC) من أنه يتخذ إجراءات ضد الكيانات التي يُزعم أنها متورطة في تداول العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC).

بنك الصيني الشعبي: البورصات "سيتم التخلص منها على الفور"

وجاء هذا التحرك ردًا على ارتفاع نشاط التداول في أعقاب تأييد الصين العام لتكنولوجيا بلوكتشين.

وتعهدًا بالوفاء بوعده بحظر التداول، تعهد بنك الصيني الشعبي (PBoC) "بالتخلص من" أي نشاط اكتشفته تحت ولايتها القضائية.

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"بمجرد اكتشافها، سيتم التخلص منها على الفور، وسيتم منعها من الحدوث في وقت مبكر"، حسبما تقول ترجمة للبيان.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فهناك العديد من الشائعات التي تدور حاليًا حول حملة صارمة على المراكز التجارية الصينية للعملات المشفرة. وفي يوم الخميس، تركز الانتباه على الغارات المزعومة من الشرطة على مكاتب باينانس وبيتهامب، وهو ما تم نفيه في وقتٍ لاحق.

أداء سوق العملة المشفرة يوميًا. المصدر: كوين٣٦٠

تعثرت عملة البيتكوين يوم الجمعة حيث بدت الأنباء تزعج الأسواق، حيث هبطت بنسبة ١٠٪ تقريبًا وارتدت من الدعم عند حوالي ٧٠٠٠ دولار.