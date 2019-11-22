الصين: شنزن تحدد ٣٩ بورصة عملات مشفرة تتحدى حظر التداول

تام شمس - الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:46 مساءً -

تزعم التقارير أن بورصات العملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني في مدينة واحدة في الصين ستلقى غضب الجهود الحكومية المشتركة للإطاحة بها.

ففي ٢٢ نوفمبر، حددت السلطات في شنزن ما مجموعه ٣٩ بورصة تتعارض مع الحظر المفروض على تداول العملات في الصين، وذلك وفقًا لمصدر الأخبار المحلي سانيان فاينانس.

بنك الصين الشعبي يسلط الضوء على بيتكوين وإيثريوم في التحقيق

ورد أن العملية تضمنت مشاركة من البنك المركزي الصيني وبنك الصين الشعبي (PBoC) ومكتب التحقيقات الاقتصادية التابع لمكتب الأمن العام البلدي وإدارة الاتصالات البلدية.

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ولا يزال من غير المعروف ما ستكون عليه العواقب التي ستواجهها البورصات، مع إبراز سانيان الرغبة في القضاء على السيولة.

حيث تشير ترجمة تقريبية إلى أن التدابير تنطوي على نهج ثلاثي الجوانب:

"تشير التقارير إلى أن الإجراء سيركز على ثلاثة أنشطة: أولًا، تقديم خدمات تداول العملات الافتراضية أو فتح أماكن تداول العملات الافتراضية في الصين ؛ ثانيًا، توفير قنوات خدمة لأماكن تداول العملات الافتراضية في الخارج، بما في ذلك خدمات مثل الصرف وتداول الوكالات ؛ قم ببيع الرموز المميزة بأسماء مختلفة، وقم بجمع الأموال للمستثمرين أو العملات الافتراضية مثل بيتكوين وإيثريوم".

وقد أشار كوينتيليغراف سابقًا وجود خطط من شنزن، والتي تستهدف أيضًا كيانات خارج قطاع البورصات.