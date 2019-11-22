إنتركونتيننتال إكستشينج تؤكد رسميًا يوم ٩ ديسمبر إطلاق عقود بيتكوين الآجلة النقدية

تام شمس - الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:46 مساءً - أكدت منصة باكت التابعة لإنتركونتيننتال إكستشينج رسميًا إطلاقها لعقود بيتكوين (BTC) الآجلة النقدية.

ففي بيان صحفي نشر يوم ٢٢ نوفمبر، كشفت إنتركونتيننتال إكستشينج - وهي مشغلة ٢٣ بورصة عالمية رائدة، بما في ذلك بورصة نيويورك للأوراق المالية - أن العقد سيتم إدراجه في إنتركونتيننتال إكستشينج فيوتشرز سنغافورة اعتبارًا من ٩ ديسمبر.

تغييرات القاعدة مفتوحة للمراجعة حتى ٢٩ نوفمبر

خلال مؤتمر Invest: NYC في وقت سابق من هذا الشهر، كان مدير العمليات لباكت "آدم وايت" أول من كشف علانية أن باكت كانت تدرس خيار التسوية بالنقود.

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يؤكد إعلان اليوم رسميًا التفاصيل التي تسربت إلى الصحافة من مصادر مطلعة، وعلى وجه التحديد أن العقد سيخضع للمقاصة من قبل إنتركونتيننتال إكستشينج كلير سنغافورة، وقد حصل على موافقة من البنك المركزي الفعلي للولاية والهيئة المالية، وهي سلطة النقد في سنغافورة.

وحسبما توضح إنتركونتيننتال إكستشينج، سيتم تسوية عقود باكت الآجلة الشهرية الجديدة لبيتكوين كاش مقابل البيانات من عقود بيتكوين الآجلة الشهرية المادية - وهي منتج رائد كان أول من منح متداولي العقود الآجلة تعرضًا مباشرًا للعملة المشفرة الأساسية.

وقد نشرت إنتركونتيننتال إكستشينج سنغافورة تفاصيل مواصفات العقد وتغييرات القواعد المقترحة ودعت الأطراف لتقديم تعليقات عليها بحلول ٢٩ نوفمبر.