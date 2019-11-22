البيتكوين BTC يصل إلى مستوى الدعم الحاسم 7.4 ألف دولار ، هل أكبر انهيار سيبدأ؟

انخفض سعر البيتكوين BTC بنسبة 6% واختبر 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

لا يظهر السعر أي علامات على انتعاش قوي ولا يزال معرضًا لخطر أدنى من 7800 دولار.

يوجد مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 7650 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن أن يؤدي الإغلاق اليومي إلى ما دون 7400 دولار إلى فتح الأبواب للدفع نحو 6500 دولار.

ينخفض سعر البيتكوين BTC بشكل كبير عن 7800 دولار و 7600 دولار. دعم 7400 دولار يحتفظ بالمفتاح ، والذي تحته BTC يمكن أن يتطلع إلى اختبار 6500 دولار.

تحليل سعر البيتكوين BTC

في التوقعات المستقبلية على المدى المتوسط ، اشرنا الى فرص انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كان أول هدف هبوطي رئيسي هو 7400 دولار ، واختبر سعر BTC نفس الشيء في التراجع الأخير.

بعد الكفاح من أجل التعافي فوق مستوى 8000 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة ، كان هناك انخفاض حاد. انخفض السعر بنحو 6% وكسر العديد من الدعم بالقرب من 7800 دولار و 7600 دولار.

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أخيرًا ، اختبر السعر أول هدف هبوطي رئيسي بلغ 7400 دولار وتم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 7402 دولار. يتحرك السعر حاليًا فوق مستوى 7500 دولار. علاوة على ذلك ، تم تداوله فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8107 دولار إلى 7402 دولار.

ومع ذلك ، يكافح السعر لاكتساب قوة فوق 7640 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مثلث انكماش رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7650 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

إذا كان هناك اختراق صعودي أعلى من 7640 دولار و 7650 دولارًا ، فقد يختبر سعر البيتكوين المقاومة التالية بالقرب من 7575 دولار. ويمثل مستوى تصحيح فيب 50% من الانخفاض الأخير من 8107 دولار إلى 7402 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 7825 دولار وخط الاتجاه الهابط المتصل على نفس الرسم البياني. لذلك ، يجب أن يرتفع السعر فوق 7825 دولارًا ومستوى 8000 دولار للانتقال إلى منطقة إيجابية.

على العكس ، قد يكون هناك انهيار آخر دون 7500 دولار و 7400 دولار. إذا كان هناك إغلاق يومي دون مستوى 7400 دولار ، فمن المرجح أن يسارع السعر في الانخفاض. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 7200 دولار. قد يستهدف السعر منطقة الدعم التي تبلغ 6500 دولار و هو الهدف الهبوطي الرئيسي التالي.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 7400 دولار. وبالتالي ، هناك فرص لاسترداد لائق فوق 7800 دولار. من ناحية أخرى ، قد يستهدف السعر موجة هبوطية أكبر من 7400 دولار.