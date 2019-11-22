تطبيق التداول لعقود كراكن الآجلة متوفر الآن على آي أو إس وأندرويد

تام شمس - الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:49 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة كراكن ومقرها سان فرانسيسكو أنها تقدم نسخة محمولة من تطبيق تداول عقود كراكن الآجلة.

فرص جديدة لتداول العقود الآجلة

في ٢١ نوفمبر، أعلنت كراكن على مدونتها أنها ستطلق إصدارًا من تطبيقات الهواتف المحمولة من عقود كراكن الآجلة، والذي تم إنشاؤه في وقت سابق من هذا العام بعد الاستحواذ على كريبتوفاسيلتيس وكان متاحًا في السابق فقط على متصفح الويب. سيكون التطبيق متاحًا على منصات آي أو إس وأندرويد.

ووفقًا لموقعها على الويب، تعتبر بورصة كراكن الآجلة منصة تداول احترافية للمشتقات على الأصول الرقمية، حيث يمكن للمتداولين الأصول الرقمية الطويلة والقصيرة مع رافعة مالية تصل إلى ٥٠ مرة، مع توفير تحويلات سلسة بين الأسواق الفورية والعقود الآجلة.

سيمكّن تطبيق كراكن للعقود الآجلة الذي تم تقديمه حديثًا مستخدميه أيضًا من تسجيل الدخول باستخدام رمز الاستجابة السريعة ورؤية دفتر الطلبات المباشرة ومخططات الأسعار وإدارة المراكز المفتوحة والأوامر المفتوحة وغيرها. وعلاوة على ميزات التطبيق الجديدة، ستدفع كراكن حصة إيرادات بنسبة ٣٠٪ من صافي الرسوم للمتداولين النشطين كل أسبوع.

انطلاق واجهة ويبسوكتس الخاصة

في وقت سابق من شهر أكتوبر، أعلنت كراكن عن إتاحتها لواجهة ويبسوكتس الخاصة ببرنامج التطبيق، مضيفة أن أول رسالتين من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة قد تم بثها مباشرة لجميع عملائها بعد أن كانت في وضع النسخة التجريبية منذ بداية شهر أكتوبر. ووفقًا للبورصة، ستقوم أول رسالتين من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بسرد الطلبات المفتوحة للعميل ودفع التحديثات عند إنشاء طلبات جديدة. كما سيتم إدراج آخر ٥٠ عملية تداول، مع دفع التحديثات عند تنفيذ عمليات تداول جديدة.