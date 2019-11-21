شركة طاقة بولاية فيرمونت تتعاون مع شركة بلوكتشين لمبيعات الطاقة الشمسية المحلية

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - يمكن لبعض الأسر في فيرمونت الآن بيع طاقتها المتجددة الزائدة للشركات من خلال منصة شركة الطاقة الناشئة المستندة إلى بلوكتشين "إل أو ثري".

حيث أطلقت شركة غرين ماونتن باور وشركة "إل أو ٣" التابعة لشركة فيرمونت للطاقة مشروعًا رائدًا يمكّن مالكي المنازل الذين لديهم ألواح شمسية من بيع فائض الطاقة إلى الشركات التي يخدمها المرفق، وذلك وفقًا لما نشرته مايكروغريد نولدج في ١٩ نوفمبر.

٥٠٠ ميغاواط في التداولات بالسنة

يُسمى المشروع فيرمونت غرين، ومن المقرر أن يبدأ في ديسمبر، مع الهدف الأولي لتغطية ٥٠ شركة و١٥٠ أسرة. ويتوقع الشركاء أن ينتج عن هذا البرنامج حوالي ٥٠٠ ميغاوات في التداولات سنويًا.

وتهدف إل أو ثري وغرين ماونتن باور إلى تعزيز أسواق الطاقة المحلية، حيث تنشئ المنصة "عمود فقري" لمعاملات الطاقة المحلية، والتي قد تشمل أيضًا تخزين الطاقة وشواحن السيارات الكهربائية والأحمال التي يتم التحكم فيها حراريًا أو تعويضات الكربون.

وفي ملف مقدم إلى الجهات التنظيمية الحكومية التي استشهدت بها مايكروغريد نولدج يوضح غرين ماونتن أن "إل أو ثري تعمل حاليًا على تطوير ميزات من شأنها أن تسمح للمشترين بتحديد مدينة أو حتى البائع الدقيق للشراء منه، مما يساعد على تعزيز الروابط والنشاط الاقتصادي داخل المجتمعات المحلية."