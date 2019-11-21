مطور لعبة أساسنز كريد أصبح منتج كتلة لشركة ناشئة للألعاب مستندة إلى إيوس

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 08:50 مساءً - تعاونت يوبيسوفت، عملاق تطوير الألعاب وراء لعبة الفيديو أساسينز كريد، مع منصة توزيع الألعاب المستندة إلى إيوس "ألترا".

ووفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢١ نوفمبر، فإن يوبيسوفت ستكون منتجًا للشركات في إصدار شبكة الاختبار لسلسة ألترا الجانبية لإيوس، ويطلق عليها اسم UOS. وعلى هذا النحو، ستساعد الشركة في الحفاظ على الشبكة والموافقة على المعاملات عليها خلال الفترة التجريبية.

مواءمة المصالح

سوف تشمل المعاملات على الشبكة إنشاء الأصول داخل اللعبة، ونقل الملكية بين اللاعبين والمدفوعات. ووفقًا للبيان، اختارت ألترا يوبيسوفت كمنتج أساسي لأنه من مصلحة مطور اللعبة مساعدة المنصة في النمو، كما تتمتع شركة الألعاب العملاقة بالقدرة التقنية على تقديم مساعدة ذات معنى.

كما قال المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ألترا "نيكولاس غيلوت" إن تفاني يوبيسوفت "لسنوات طويلة في استكشاف تكنولوجيا بلوكتشين يضمن أن لديها المعرفة والمهارات لتكون منتجية ممتازة للكتل."

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حيث أوضح نيكولاس بوارد، مدير مبادرة بلوكشين في يوبيسوفت، أن الشركة تعتقد أن من المهم دعم تطبيقات بلوكتشين المتعلقة بالألعاب، مضيفًا:

"خلال هذه الفترة التجريبية الأولى من التعاون، نأمل أن نساعدهم في الوصول بها إلى نطاق أوسع وتجربة الإمكانيات التي يفتحها هذا للصناعة".

وتقدر بيانات موقع الشركات الإلكتروني" كرنش بيز" إيرادات يوبيسوفت بنحو ٢,٥ مليار دولار. وقد أفادت تقارير أن سلسلة ألعاب الفيديو الخاصة بأساسنز كريد قد بيعت أكثر من ١٤٠ مليون نسخة.

وأعلنت شركة ألترا بالفعل عن غيرها من منتجي الكتل في وقت سابق من هذا العام. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في أوائل أكتوبر، فإن أول ثلاثة منتجين للكتل هم بورصة بيتفينكس للعملات المشفرة، ومجتمعات تطوير إيوس الإقليمية إيوس ريو وإيوس نيويورك.