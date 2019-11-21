شرح مبسط و سهل ل ما هو البيتكوين Bitcoin

ما هو البيتكوين Bitcoin بالتفصيل كشرح مبسط و سهل البيتكوين عملة رقمية مشفرة غير ملموسة نظامها هو الانترنت و تعمل على الانترنت و يمكن تداولها عبر الانترنت و الاجهزة الالكترونية عبر بروتوكول عام لا مركزي يسمى البلوكشين Blockchain.

يمكنك يواسطة البيتكوين Bitcoin الشراء عبر الانترنت او الاداء بها كعملة معتمدة في المطاعم و المحلات التي تقبل الدفع بالبيتكوين والان عملة البيتكوين يمكن التداول فيها، و يمكن اختيارها كمقابل للداول مع اصول اخرى رقمية كانت، مشفرة او حقيقية ملموسة.

ما هو البيتكوين Bitcoin و الفرق بين البيتكوين Bitcoin وبين العملة المحلية العادية ان البيتكوين لا مركزي بمعنى لا توجد اي جهة تتحكم فيه او تصدره او يمكنها التحكم في سعره. لايوجد مركز مالي او خدماتي للبيتكوين في اي مكان حول العالم.

مبتكر البيتكوين جهة او شخص، او منظمة تحت اسم ساتوشي ناكاموتو هذا الاخير اقترح البيتكوين في دراسة قام بها وشرح فيها العملة الالكترونية معتمدا على معادلات رياضية ,وكانت الفكرة انتاج عملة مستقلة عن نفوذ البنوك المركزية، توفر مرونة في التعامل اضافة الى رسوم معاملات جد منخفضة، او منعدمة.

ما هو البيتكوين Bitcoin بالتفصيل

الشرح المبسط و سهل ل ما هو البيتكوين Bitcoin ، عملة البيتكوين ليست مثل باقي العملات التي تطبعها البنوك المركزية، التي هي عبارة عن عملة اكتسبت قيمتها من ثقة الناس في الحكومات التي تصدرها. و ليست كالدولار اشهر عملة اقتصادية في العالم، و ليست كاليورو، التي تتحكم فيها جهات مركزية كالبنوك و الاقتصادات المحلية و الدولية.

البيتكوين تتحكم فيه خورزميات رياضية ذكية تقوم بتشفير كل المعاملات في نظامها المسمى البلوكشين، المعاملات تبقى سرية و في نفس الوقت كل المعاملات هي عامة في سجلها منذ اول عملية تحويل البيتكوين بين محفظتين. محافظ البيتكوين في الغالب الكترونية، اي محفظة مخصصة للبيتكوين تكون على هاتفك او حاسوبك، او محفظة مستقلة على شكل USD.

البيتكوين يتم انتاجه رقميا من طرف العقد، اي اناس عبر العالم يشغلون نظام البيتكوين على حواسيبهم، واي شخص يمكنه المشاركة في عملية انتاج البيتكوين. البيتكوين يتم انتاجه عبر عملية تسمى تعدين البيتكوين بواسطة حواسيب قوية مرتبطة بشبكة الانترنت، هذه الشبكة تسمى البلوكشين.

نظام عمل بيتكوين يسمح فقط بانتاج 21 مليون وحدة بيتكوين حول العالم لكن في نفس الوقت البروتوكول يسمح بانتاج مئات الملايين من الوحدات المجزئة وهاته الوحدات الصغير تدعى ساتوشي Satoshi.

وفق خوارزميات البيتكوين توجد خطتين للانتاج او تعدين البيتكوين :

المدى القصير: وفيها ستسمح الخوارزميات بانتاج اعداد كبيرة من بيتكون ابتداءا من سنة 2009 ويقل الانتاج تدريجيا كل سنة الى ان يتم انتاج حوالي 20 مليون بيتكوين مع نهاية 2024.

المدى البعيد: سيتم الانتاج بشكل جد بطيء لكي يتم اكمال عملية انتاج 21 مليون وحدة مع نهاية سنة 2140.

هذه العملية هي مايساعد البيتكوين في ان ترتفع قيمته في العالم مقابل باقي العملات و ايضا مثابل الذهب، مع الحفاض على قيمته وفق ضوابط رياضية. وبهذا الشكل يتفادى البيتكوين الانهيار المالي الذي يحدث للعملة التقليدية التابعة للبنوك المركزية.

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العملات التقليدية يمكن ان تستند قيمتها على (الذهب او الفضة)، و هذا كان قديما اما الان فالعملات الوطنية تعتمد على اقتصاد البلاد. فقبل ان تفصل العملات المحلية او ان صح التعبير الدولار عن الذهب، كان يمكن ان تسترجه قيمة مالك معدن الذهب، نظرا لأنه الاكثر قيمة في العالم، و الذي ترتبط قيمته بنذرته، اما العملات الورقية فيمكن لأي حكومة ان تطبع الرقم الذي تريد من تلك العملات بدوي اي رقيب او اي قيمة، و هذا قد يؤدي الى تضخم في العملة اذا حصل انهيار عملة ما، و التضخم بعني 1000 دولار لان تستطيع شراء بمقابلها خبزة واحدة. و هذا ما حاول البيتكوين ان يحله بنظامه المشفر و الموزع و العملة المحدودة في 21 مليوين وحدة بيتكوين.

بيتكوين تستند قيمتها على اساس حسابات رياضية موزعة والناس او المعدنون حول العالم يستخدمون البرامج التي تتبع صيغة رياضية لانتاج البيتكوين وهاته الصيغة الرياضية متاحة مجانا والبرنامج مفتوح المصدر ايضا، اي ينكن لأن شخص ان يساهم يتعدين البيتكوين في العالم، غير انه كل ما مر الوقت زادت صعوبة التعدين.

مميزات البيتكوين Bitcoin

مستقلة : تتم معاملات بيتكوين عن طريق الند للند Peer-to-Peer اختصارا لكلمة P2P ولايوجد بنك مركزي يتحكم بها او يراقبها، كل جهاز حاسوب يقوم بتعدين البيتكوين تشكل جزء من شبكة عالمية تعمل معا، ببساطة ليس هناك مركز مالي يستطيع ان يجمد او يتحكم او يسرق اموال اي شخص حو العالم.

الحصول على حساب في دقائق : البنوك التقليدية تجعلك توقع على العديد من الاوراق عند فتحك لحساب بنكي او القيام بتحويل مالي ولو اردت فتح حساب للتجارة او التحويلات المالية شيء اخر حيث يجعلونك تمر بالعديد الخطوات البيروقراطية. بالنسبة للبيتكوين يمكنك فتح حسابك في دقائق معدودة من حاسوبك، لا اسئلة ولا مصاريف الرسوم.

السرية : يمكنك امتلاك العديد من الحسابات ومحافظ بيتكوين بدون ان تكون متصلة باسمك او عنوانك او اي معلومة عنك.

الشفافية : بيتكوين يخزن اي عملية تم القيام بها ولو كنت تمتلك عنوان بيتكوين (محفظة بيتكوين) يمكن لاي شخص ان يعرف كم بيتكوين تمتلك في هذا العنوان وعدد المعاملات التي تمت بهذا العنوان وفي نفس الوقت لن يعرف انك انت مالك العنوان (السرية والشفافية).

رسومات منخفظة: البنك التقليدي ربما يكلفك عشرين دولار في عملية تحويل خارجية، اما تحويل القيمة بالبتكوين لا تكلف الا سنتات، و بالعكس كلما زادت القيمة المحولة يمكن ان تقل مصاريف المعاملات.

السرعة: يمكنك ارسال واستقبال بيتكوين في نفس اللحظة وهذه السرعة نتيجة عدم وجود مركز يراقب عمليات التحويل.

كثير من الآشياء عن الاقتصاد المشفر ستعرفونها على كريبتو عرب. فقط تابعونا. و اطرحو اسئلتكم ليتم مناقشتها و الاجابة عنها فيما يتعلق بالبيتكوين، البلوكشين، عملات بديلة، التكنلوجيا المالية.