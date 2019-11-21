إل جي وكاكاو تتعاونان لجمع سلاسل بلوكتشين العامة والخاصة

تام شمس - الخميس 21 نوفمبر 2019 06:51 مساءً - تتعاون إل جي سي إن إس التابعة لشركة إل جي وشركة بلوكتشين التابعة لشركة كاكاو، غراوند إكس، في جمع سلاسل بلوكتشين العامة والخاصة بالشركات. وقد ذكرت صحيفة كوريا هيرالد يوم ٢١ نوفمبر أن الشركتين اتفقتا على تطوير بنية تحتية متوافقة مع بعضها البعض.

حضر رئيس قسم الأعمال الإستراتيجية لشركة إل جي سي إن إس، ها تاي سوك، والرئيس التنفيذي لشركة غراوند إكس هان جي سيون حفل التوقيع الرسمي في مقر إل جي سي إن إس في ماجوك، سيول.

كما أوضح أحد ممثلي إل جي أن هناك العديد من المشاريع المشتركة في صناعة بلوكتشين والتي تحتاج إلى أن تكون قادرة على العمل عبر شبكات فريدة متعددة من أجل أن تكون ناجحة، وذكر:

"سنقوم بتفكيك الحدود القائمة بين قيود القطاعين العام والخاص من خلال هذه الشراكة ونجمع بين نقاط القوة لدينا لفرص عمل جديدة." Advertisements

وأوضح أحد ممثلي غراوند إكس أن تقنية الربط في شبكة كلايتن الخاصة بها ستضمن نقاء البيانات المقدمة من شركة إل جي سي إن إس في بلوكتشين Monachain وقال إن التعاون سيساعد في تطوير نظام بلوكتشين البيئي في كوريا الجنوبية.

موناتشين تجد حالات استخدام بالفعل

أطلقت إل جي سي إن إس "موناتشين" في شهر مايو لتمكين الخدمات اللوجستية القائمة على بلوكتشين في مجالات التمويل والتصنيع والاتصالات.

ووفقًا لكوريا هيرالد، تم استخدام موناتشين لبناء منصة تشاك لمدفوعات العملة المشفرة لشركة كوريا للطباعة والطباعة - وهي مؤسسة مملوكة للحكومة مسؤولة عن طباعة وصك النقود والعملة المعدنية والوثائق الحكومية الأخرى.

وورد أن المنصة مستخدمة في مدن سيهونغ وسيونغنام وجونسان ويونغجو وجيشون.